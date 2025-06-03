Tomorrow aktualisiert Zinsangebote

Die nachhaltige Bank Tomorrow informiert aktuell über die neuen Zinssätze für Neukunden sowie über eine zeitlich begrenzte Anpassung des Dispozinses.

Neukunden, die im Juni 2025 ein Tomorrow-Konto und ein Tagesgeldkonto eröffnen, erhalten einen Zinssatz von 2,5 Prozent pro Jahr auf das Tagesgeld. Dieser Zinssatz gilt für die ersten 90 Tage ab Kontoeröffnung und setzt eine deutsche Steuer-ID voraus. Bestandskunden mit einem der Kontomodelle Now, Change oder Zero erhalten für Guthaben bis 50.000 Euro einen Zinssatz von 1,25 Prozent pro Jahr.

Darüber hinaus bietet Tomorrow eine Sonderaktion für den Dispozins an: Wer bis zum 30. Juni 2025 einen Dispositionskredit abschließt, erhält einen Zinssatz von 9,75 Prozent pro Jahr, der bis zum 30. Juni 2026 gültig ist. Nach Ablauf dieser Frist gelten die regulären Konditionen, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgelegt sind.

