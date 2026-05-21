Mobilität

Lufthansa dominiert das Airline Ranking in Deutschland

Autor-Bild
Von
Google News
|
Foto: Adam Khan / Unsplash

Das Marktforschungsunternehmen YouGov zeigt in einer aktuellen Untersuchung, dass die Lufthansa in Deutschland die am häufigsten in Betracht gezogene Fluggesellschaft für künftige Reisen ist

Die Airline erreicht einen „Consideration Score“ von 44,4 Prozent im Zeitraum April 2025 bis März 2026 und liegt damit deutlich vor anderen Anbietern im Markt. Eurowings folgt mit 27,0 Prozent und Condor mit 26,3 Prozent.

Dahinter positionieren sich Emirates mit 18,6 Prozent sowie Ryanair mit 15,7 Prozent. Grundlage der Auswertung sind repräsentative Befragungen im Rahmen des BrandIndex.

Unterschiede zwischen Bekanntheit und Kundenzufriedenheit im Airline Markt

Die Studie zeigt zugleich deutliche Unterschiede zwischen der Wahlbereitschaft und der tatsächlichen Zufriedenheit von Kunden. Während Lufthansa bei der Berücksichtigung für zukünftige Reisen führend ist, dominieren bei der Zufriedenheit der bestehenden und ehemaligen Kunden internationale Airlines. Singapore Airlines erreicht hier 72,7 Punkte und belegt den ersten Platz.

Es folgen Emirates mit 72,3 Punkten sowie Qatar Airways mit 65,6 Punkten. Lufthansa landet in dieser Kategorie auf Platz vier mit 60,5 Punkten und Etihad auf Platz fünf mit 60,2 Punkten. Die Ergebnisse basieren auf Erfahrungen aktueller und ehemaliger Passagiere und bewerten unter anderem Service und Gesamterlebnis.

  • Lufthansa führt bei der zukünftigen Wahlbereitschaft in Deutschland
  • Eurowings und Condor sichern sich stabile zweite und dritte Plätze im nationalen Vergleich
  • Singapore Airlines erreicht die höchste Kundenzufriedenheit im gesamten Ranking
  • Internationale Anbieter schneiden bei Zufriedenheit insgesamt besser ab als deutsche Airlines

Die Ergebnisse werden nach Angaben des Instituts aus Online Befragungen sowie zusätzlichen Analysemodellen erstellt und repräsentieren die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Berücksichtigt werden nur Marken mit ausreichender Datengrundlage und längerer Beobachtungsdauer.

Skoda Elroq Header

Die Ölkrise treibt Elektroautos plötzlich weltweit in den Massenmarkt

Die Internationale Energieagentur erwartet 2026 weltweit einen weiteren starken Anstieg bei Elektroautos. Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet laut ihrem neuen…

21. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Lufthansa dominiert das Airline Ranking in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Ikea Store Logo Header 2025
IKEA führt wöchentliche „Stille Stunde“ in allen Einrichtungshäusern ein
in Handel
Polestar setzt auch auf mehr Knöpfe im Auto
in Mobilität
Hyundai Ioniq 1 und Kia EV1 kommen ab 2028
in Mobilität
Senioren müssen ihren Ausweis bald nicht mehr erneuern
in Gesellschaft
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID.3 GTI: Volkswagen plant neues Elektroauto für 2026
in Mobilität
Ubisoft in der Krise: Bis 2028 sieht es düster aus
in Gaming
Deutsche Post
Deutsche Post warnt vor teuren Drittanbietern beim Nachsendeservice
in Dienste
Skoda Elroq Header
Die Ölkrise treibt Elektroautos plötzlich weltweit in den Massenmarkt
in Mobilität
Congstar
congstar startet neue Bonus-Aktion für Zuhause-Tarife
in Provider
Intergalactic The Heretic Prophet
PlayStation im Juni: Ein großes „Showcase“ mit vielen Exklusivspielen
in Gaming