Lufthansa dominiert das Airline Ranking in Deutschland

Das Marktforschungsunternehmen YouGov zeigt in einer aktuellen Untersuchung, dass die Lufthansa in Deutschland die am häufigsten in Betracht gezogene Fluggesellschaft für künftige Reisen ist

Die Airline erreicht einen „Consideration Score“ von 44,4 Prozent im Zeitraum April 2025 bis März 2026 und liegt damit deutlich vor anderen Anbietern im Markt. Eurowings folgt mit 27,0 Prozent und Condor mit 26,3 Prozent.

Dahinter positionieren sich Emirates mit 18,6 Prozent sowie Ryanair mit 15,7 Prozent. Grundlage der Auswertung sind repräsentative Befragungen im Rahmen des BrandIndex.

Unterschiede zwischen Bekanntheit und Kundenzufriedenheit im Airline Markt

Die Studie zeigt zugleich deutliche Unterschiede zwischen der Wahlbereitschaft und der tatsächlichen Zufriedenheit von Kunden. Während Lufthansa bei der Berücksichtigung für zukünftige Reisen führend ist, dominieren bei der Zufriedenheit der bestehenden und ehemaligen Kunden internationale Airlines. Singapore Airlines erreicht hier 72,7 Punkte und belegt den ersten Platz.

Es folgen Emirates mit 72,3 Punkten sowie Qatar Airways mit 65,6 Punkten. Lufthansa landet in dieser Kategorie auf Platz vier mit 60,5 Punkten und Etihad auf Platz fünf mit 60,2 Punkten. Die Ergebnisse basieren auf Erfahrungen aktueller und ehemaliger Passagiere und bewerten unter anderem Service und Gesamterlebnis.

Lufthansa führt bei der zukünftigen Wahlbereitschaft in Deutschland

Eurowings und Condor sichern sich stabile zweite und dritte Plätze im nationalen Vergleich

Singapore Airlines erreicht die höchste Kundenzufriedenheit im gesamten Ranking

Internationale Anbieter schneiden bei Zufriedenheit insgesamt besser ab als deutsche Airlines

Die Ergebnisse werden nach Angaben des Instituts aus Online Befragungen sowie zusätzlichen Analysemodellen erstellt und repräsentieren die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Berücksichtigt werden nur Marken mit ausreichender Datengrundlage und längerer Beobachtungsdauer.