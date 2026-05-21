Lidl Plus bekommt neues Punktesystem

Der Discounter Lidl erweitert seine Lidl-Plus-App ab Juni um ein neues Punktesystem mit frei wählbaren Prämien.

Lidl in Deutschland führt zum 1. Juni 2026 ein neues Bonusprogramm in der Lidl-Plus-App ein. Kunden sammeln künftig bei Einkäufen Punkte und können diese gegen verschiedene Prämien eintauschen. Nach Unternehmensangaben ersetzt das neue System die bisherigen Rabattsammler und Rubbellose. Nutzer sollen dadurch flexibler entscheiden können, welche Vorteile sie nutzen möchten.

Demnach stehen im neuen Punktebereich der App mehr als 200 Prämien zur Auswahl. Dazu zählen Lebensmittel, Wert-Coupons sowie Rabatte für den Lidl-Onlineshop. Auch die bisherigen Funktionen der Lidl-Plus-App wie personalisierte Coupons und exklusive Angebote bleiben weiterhin bestehen.

Lidl Plus setzt auf kanalübergreifendes Punktesammeln

Die Punkte werden laut Lidl nach einem einfachen Prinzip gesammelt. Jeder Euro Umsatz entspricht einem Punkt, wobei angebrochene Eurobeträge aufgerundet werden. Zum Start erhalten Nutzer zusätzlich 50 Willkommenspunkte. Außerdem plant Lidl regelmäßig sogenannte Extrapunkte-Aktionen, mit denen Kunden schneller weitere Punkte sammeln können.

Ein weiterer Bestandteil des neuen Systems ist die kanalübergreifende Nutzung. Punkte können sowohl in den Filialen als auch im Lidl-Onlineshop gesammelt werden. Laut Lidl bleiben die gesammelten Punkte 24 Monate gültig. Die bisherige Monatsgrenze entfällt damit.

Ich finde den Ansatz grundsätzlich nachvollziehbar, weil viele Kunden mittlerweile gezielt digitale Bonusprogramme nutzen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob das neue Punktesystem im Alltag wirklich einfacher und attraktiver ist als klassische Sofortrabatte an der Kasse.