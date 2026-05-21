4 Prozent Zinsen und 120 Euro Bonus: norisbank startet neue Konto-Aktion

Die norisbank startet ein neues Kombiangebot aus Girokonto und Tagesgeld mit zeitlich begrenzter Sonderverzinsung. Das wirkt wie eine Reaktion auf den Start von Chase.

Die Direktbank kombiniert ihr Girokonto mit einem Tagesgeldangebot für Neukunden. Laut der Bank erhalten Kunden ab dem 1. Juli 2026 für sechs Monate einen Zinssatz von 4 Prozent pro Jahr auf ihr Tagesgeldguthaben. Bis Ende Juni gilt zunächst die reguläre Verzinsung von 0,75 Prozent pro Jahr.

Zusätzlich kündigt die norisbank eine Wechselprämie von 120 Euro an. Voraussetzung dafür ist laut Aktionsbedingungen der automatisierte Umzug von mindestens drei Zahlungspartnern über den Online-Kontowechselservice.

Das Girokonto selbst wird den Angaben zufolge ohne Kontoführungsentgelt angeboten, sofern ein monatlicher Geldeingang von mindestens 500 Euro erfolgt oder der Kunde jünger als 30 Jahre ist.

Details zum neuen Girokonto- und Tagesgeldangebot

Die wichtigsten Leistungen laut norisbank:

4 Prozent Zinsen auf Tagesgeld für sechs Monate

120 Euro Wechselprämie

Debitkarte inklusive

Kostenlose Bargeldauszahlungen ab 50 Euro weltweit

Apple Pay und Google Pay verfügbar

Zum Leistungsumfang gehören außerdem weltweite bargeldlose Zahlungen ohne Auslandseinsatzentgelt sowie eine App für Online-Banking und mobile Bezahlfunktionen. Die norisbank verweist zusätzlich auf Empfehlungen und Auszeichnungen durch Vergleichsportale und Finanzredaktionen.

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