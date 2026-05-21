GTA 6: Letzte Hoffnung für Trailer 3 und neuer Marketing-Ansatz

Viele Fans hoffen, dass Rockstar doch noch Trailer 3 von GTA 6 am heutigen Abend veröffentlichen wird, immerhin findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Call mit den Geschäftszahlen von Take-Two statt. Und in den letzten Tagen gab es viele Hinweise, dass da etwas kommen könnte. Bisher gibt es aber nichts Neues.

Was mich jedoch etwas wundert, ist die Häufigkeit, mit der Take-Two-Chef Strauss Zelnick gerade in Interviews unterwegs ist. Heut wurde ein neues Interview bei Games Industry veröffentlicht, in dem es – natürlich – um GTA 6 ging. Darin betont der Chef nur, dass es einen anderen Marketing-Ansatz als bei GTA 5 geben wird.

GTA 6 mit neuem Marketing-Ansatz

Vor 13 Jahren (irre, wie lange das her ist) buchte man beispielsweise noch viele TV-Spots, das wird man nicht mehr tun. Es wird TV-Werbung geben, aber wenig. Man wird die Kampagne für GTA 6, die weiterhin wichtig ist, so gestalten, dass man „das Publikum und die Aufmerksamkeit von heute bedient“. Und diese ist viel kürzer.

In der heutigen TikTok-Welt muss man nicht wie bei Red Dead Redemption 2 oder GTA 5 viele Monate vorher die Werbetrommel rühren, dieses Mal dürfte das alles kürzer und knackiger werden. Von offizieller Seite sprach man bisher immer von Sommer und es sieht ganz danach aus, als ob es noch eine Weile dauern wird.

Die Stimmung bei den Fans kippt jedenfalls so langsam, viele behandeln den Call von Take-Two heute auch als „sichere“ Sache, wenn es um Neuigkeiten zu GTA 6 geht. Ich würde mir langsam auch etwas mehr wünschen, keine Frage, immerhin ist Trailer 2 schon über ein Jahr alt, aber da ist wohl noch etwas Geduld gefragt.