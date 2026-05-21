Mobilität

Bund erweitert Förderung für emissionsfreie Busflotten

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Das Bundesverkehrsministerium erweitert die Förderung für Elektrobusse und unterstützt 1500 neue Fahrzeuge im Jahr 2026.

Das Bundesverkehrsministerium hat eine neue Richtlinie zur Förderung alternativer Busantriebe veröffentlicht. Der Förderaufruf startet am 21. Mai 2026, Skizzen können ab dem 26. Mai eingereicht werden.

Gefördert werden Batterie und Brennstoffzellenbusse sowie Infrastruktur für den Betrieb. Zusätzlich umfasst die Förderung auch Umrüstungen bestehender Fahrzeuge. Ziel sei die Emissionsminderung und der beschleunigte Markthochlauf.

Förderprogramm für emissionsarme Busse wird ausgeweitet

Neben Aktivierungs und Skalierungsprogramm werden Projekte im Wettbewerb nach Umweltwirkung, Effizienz und Umsetzungskonzept bewertet. Dabei spielt auch die technische Einsatzperspektive eine Rolle.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagt:

Wir haben bereits rund 1,5 Milliarden Euro in mehr als 5.300 klimafreundliche Busse investiert. Diesen erfolgreichen Weg führen wir konsequent fort: Allein mit dem im Jahr 2026 verfügbaren Haushaltsvolumen wollen wir weitere 1.500 E-Busse flächendeckend in den Einsatz bringen. Das stärkt den öffentlichen Nahverkehr, den Markthochlauf innovativer Antriebstechnologien und ebnet den Weg zur klimafreundlichen Mobilität.

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