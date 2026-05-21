Bund erweitert Förderung für emissionsfreie Busflotten

Das Bundesverkehrsministerium erweitert die Förderung für Elektrobusse und unterstützt 1500 neue Fahrzeuge im Jahr 2026.

Das Bundesverkehrsministerium hat eine neue Richtlinie zur Förderung alternativer Busantriebe veröffentlicht. Der Förderaufruf startet am 21. Mai 2026, Skizzen können ab dem 26. Mai eingereicht werden.

Gefördert werden Batterie und Brennstoffzellenbusse sowie Infrastruktur für den Betrieb. Zusätzlich umfasst die Förderung auch Umrüstungen bestehender Fahrzeuge. Ziel sei die Emissionsminderung und der beschleunigte Markthochlauf.

Förderprogramm für emissionsarme Busse wird ausgeweitet

Neben Aktivierungs und Skalierungsprogramm werden Projekte im Wettbewerb nach Umweltwirkung, Effizienz und Umsetzungskonzept bewertet. Dabei spielt auch die technische Einsatzperspektive eine Rolle.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagt: