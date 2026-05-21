Apple iPhone 20 Pro: Ein großes Upgrade zum Jubiläum

Apple plant einen besonders großen Schritt für das 20. Jubiläum des iPhones im nächsten Jahr (2027), ähnlich wie beim iPhone X vor 9 Jahren (2017). Doch es wird wohl kein eigenes Modell, es könnte das iPhone 20 Pro sein. Warum 20? Weil ich nicht mit keiner 19 rechne, es gab auch kein iPhone 9, die 20 wirkt hier passender.

Dieses iPhone soll laut Digital Chat Station, einer bekannten Quelle aus China, ein besonderes Display bieten, was an allen Seiten ganz leicht gebogen ist. Das haben wir schon häufiger gehört, das Design der iPhones dürfte also wieder etwas runder und weicher werden. Aktuell laufen noch die „Evaluierungstests“, so die Quelle.

Das würde bedeuten, dass Apple das Design des iPhone 17 Pro dieses Mal wohl nur zwei Generationen lang nutzen wird und wir schon nächstes Jahr ein neues Design beim Flaggschiff sehen werden. Ich bin ja mal gespannt, da es eine Rückseite aus Glas geben soll, ob der Rahmen aus Aluminium ist (oder Apple wieder Titan nutzt).