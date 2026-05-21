FRITZ! startet neues Labor für FRITZ!OS 8.50

FRITZ! startet ab heute ein neues Laborprogramm für das kommende FRITZ!OS 8.50.

FRITZ! hat ein neues FRITZ! Labor angekündigt, in dem Nutzer frühe Versionen von FRITZ!OS 8.50 testen können. Den Auftakt macht die FRITZ!Box 7590 AX. Laut Unternehmensangaben soll das Update Verbesserungen bei Sicherheit, Bedienkomfort, Smart Home und Telefonie bringen.

Außerdem bereitet das Labor laut FRITZ! neue Funktionen für die MyFRITZ!App vor. Die App soll künftig stärker als zentrale Oberfläche für Einrichtung, Verwaltung und Analyse des Heimnetzes dienen.

In den kommenden Monaten sollen weitere Routermodelle in das Testprogramm aufgenommen werden, darunter auch die FRITZ!Box 5690 Pro mit geplanter Matter-Bridge-Funktion.

Neue Funktionen für FRITZ!Box, Telefonie und Smart Home

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Optimierter Wechsel auf eine neue FRITZ!Box

Warnungen bei potenziell unsicheren Portfreigaben

Neue SOS-Notruffunktion für FRITZ!Fon

Erweiterte Smart-Home-Routinen mit mehreren Auslösern

Zusätzlich soll der Zugriff auf die Benutzeroberfläche künftig auch über fritzbox.local möglich sein. Bei der Kindersicherung werden laut FRITZ! künftig detailliertere Hinweise zu blockierten Zugriffen angezeigt. Im Smart-Home-Bereich sollen intelligente Steckdosen bei definierter Überlast automatisch abgeschaltet werden können.

Ich finde die Neuerungen insgesamt sinnvoll, auch wenn viele Funktionen eher kleinere Verbesserungen im Alltag darstellen und kein grundlegender Umbruch für bestehende Nutzer zu erwarten ist.

Die Neuerungen im Detail (Klicken zum Anzeigen)