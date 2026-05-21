congstar bietet Rabattaktion für Ehrenamtliche an

Der Mobilfunkanbieter congstar startet zum bundesweiten Ehrentag (23. Mai) eine Rabattaktion für ehrenamtlich engagierte Menschen.

Congstar bietet Ehrenamtlichen bis zum 2. Juni 2026 eine Gutschrift in Höhe von 12 Prozent auf neu abgeschlossene Tarife an. Die Aktion gilt laut Unternehmensangaben für Prepaid- und Postpaid-Angebote sowie für congstar Zuhause. Der Rabatt wird als einmaliges Startguthaben gewährt.

Nach Angaben des Unternehmens stehen die 12 Prozent symbolisch für die rund 12 Millionen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, die in Deutschland täglich geleistet werden. Grundlage dafür seien jährliche Hochrechnungen zu ehrenamtlichen Arbeitsstunden.

congstar verbindet Tarifaktion mit Ehrenamtsplattform

Bereits am 18. Mai hatte congstar gemeinsam mit Aktion Mensch eine digitale Plattform zur Vermittlung von Ehrenämtern veröffentlicht. Die Plattform auf der congstar-Webseite soll Interessierte barrierefrei und passend zu ihren Interessen mit möglichen Einsatzstellen zusammenbringen.

Die wichtigsten Punkte der Aktion:

12 Prozent Startguthaben auf neue Tarife

Gültig bis einschließlich 2. Juni 2026

Für Prepaid, Postpaid und congstar Zuhause

Gutschein nach Angabe der ehrenamtlichen Tätigkeit abrufbar

Ich finde es grundsätzlich sinnvoll, wenn Unternehmen ehrenamtliches Engagement sichtbarer machen. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie viele Menschen die Aktion tatsächlich nutzen und ob solche Kampagnen langfristig einen spürbaren Effekt auf das Ehrenamt haben.

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