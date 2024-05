Tomorrow Girokonto: Junge Menschen profitieren von Rabattaktion

Die Tomorrow versteht sich als nachhaltige Alternative zur klassischen Bank und agiert unter dem Dach der Solaris Bank, d. h. sie verfügt nicht über eine eigene Banklizenz. Ziel der Bank ist die Finanzierung nachhaltiger Projekte und nicht die Unterstützung von Massentierhaltung, Kohlekraft oder Zwangsarbeit.

Zuletzt kündigte das Unternehmen nach der Abschaffung des Gratiskontos neue Preise für seine Kontomodelle an. Mit der neuen Rabattaktion will man nun besonders junge Menschen ansprechen.

Junge Menschen können sparen

So erhält man bis zum 31. Mai 2024 bei erfolgreicher Eröffnung eines neuen Girokontos einen Rabatt in Höhe von 30 % auf die ersten drei Jahre der Laufzeit des Tomorrow-Kontos, sofern man zwischen 18 und 24 Jahre alt ist. In diesem Fall muss der Code U25 während des Anmeldevorgangs in das Feld „Einladungs- oder Aktionscode“ eingegeben werden. Weitere Informationen zur Aktion sind auf der Tomorrow-Website zu finden.

Tomorrow bietet unter anderem drei Kontomodelle an: „Now“ startet bei 4 Euro im Monat, „Change“ liegt bei 8 Euro und „Zero“ ist das „Premiumkonto mit zusätzlichem Klimaschutz“ für insgesamt 17 Euro im Monat. Eine Übersicht über die Vorteile der einzelnen Modelle kann hier eingesehen werden.

