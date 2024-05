C24 Bank hat das „beste Girokonto“

Die C24 Bank hat sich im aktuellen Online-Konto-Ranking von Focus Money deutlich verbessert und belegt nach Platz fünf im Vorjahr nun den ersten Platz.

Mit 71 von 100 möglichen Punkten setzt die C24 Bank einen neuen Maßstab für andere Online-Banken. Die Bank überzeugt vor allem mit kostenlosen Echtzeit-Überweisungen und der Möglichkeit, viermal im Monat kostenlos Bargeld abzuheben, sowohl in Euro als auch in Fremdwährung. Auch die Benutzerfreundlichkeit der C24 Banking-App wurde positiv hervorgehoben.

Ein weiteres attraktives Merkmal der C24 Bank ist die Verzinsung der Konten. Kunden erhalten derzeit 2,5 Prozent Zinsen auf alle Girokontomodelle und 3,0 Prozent auf das Tagesgeldkonto. Diese Vorteile stehen im Gegensatz zu den zunehmend eingeschränkten Leistungen und Gebühren vieler anderer Banken.

Die Bewertung von Focus Money basiert auf der Analyse von 67 Kontomodellen verschiedener Finanzinstitute. Dabei wurden die tatsächlichen Leistungen und Kosten der Banken anhand eines hypothetischen, optimalen Privatkontos bewertet. Berücksichtigt wurden zehn Kategorien, darunter Kontogebühren, Kartenkosten, Dispozinsen und Sicherheit beim Online-Banking.

C24 Bank bereits vielfach ausgezeichnet

Zuletzt wurde die C24 Bank in zwei Studien für ihren herausragenden Service ausgezeichnet: In der Studie „Bester Service 2024“ des F.A.Z.-Instituts erhält sie den Branchensieg in der Kategorie „Neo-Banken“, in der Studie „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“ von Focus Money das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit“.

Das kostenlose Smartkonto der C24 Bank ist zudem laut Stiftung Warentest eines von nur wenigen Gratiskonten im Girokontovergleich, die mit „ohne Wenn und Aber“ bewertet wurden.

C24 Gratis-Girokonto mit Tagesgeld-Pocket

Eine Kontoeröffnung erfolgt bei der C24 Bank sehr unkompliziert und rein digital. Zur Kundenidentifikation kann man entweder ein bereits bestehendes Bankkonto verbinden oder klassisch auf das etablierte Video-Ident-Verfahren setzen. Auf Wunsch gibt es ein kostenfreies Tagesgeld-Pocket dazu, auf dem wie erwähnt derzeit 3,0 % Zinsen p. a. gezahlt werden.

Ich nutze C24 selbst ausgesprochen zufrieden, wie bereits etliche Male angemerkt. Vor allem, seit das Konto deutlich verbessert wurde. Aus diesem Grund werde ich die Entwicklung rund um die C24 Bank fortwährend verfolgen und selbstverständlich darüber berichten.

