Top-Deal bei der Telekom: Nothing-Kopfhörer jetzt günstiger

Auch wenn sich die Marke Nothing in letzter Zeit eher auf Smartphones konzentriert hat – das Nothing Phone 2a soll bald kommen, Nothing OS wird ständig verbessert und mit der Submarke CMF hat man eine Smartwatch und Kopfhörer ins Rennen geschickt – so hat das Unternehmen auch Sound-Hardware im Sortiment. Die Produkte sind unter den Namen Nothing Ear (Stick), Nothing Ear 1. Generation und Nothing Ear 2. Generation bekannt und bereits seit einiger Zeit auf dem Markt.

Mobile Nothing-Kopfhörer im Angebot

Ob die Deutsche Telekom mehr Informationen zu diesem Thema hat? Könnte man fast meinen, denn das Unternehmen hat in seinem Online-Shop eine Rabattaktion für die Hardware freigeschaltet.

Meist handelt es sich dabei um Ausverkaufsaktionen, wenn neue Hardware ansteht – oder das eine hat nichts mit dem anderen zu tun und interessierte Käufer können sich über reduzierte Kopfhörer von Nothing freuen. Die Preise werden wie folgt festgelegt:

Zwar gab es Gerüchte über eine mögliche dritte Generation des Nothing Ear, die im Januar auf den Markt kommen sollte – doch daraus wurde nichts. Dennoch halte ich es für möglich, dass es in naher Zukunft eine Ankündigung in Bezug auf neue Sound-Hardware aus dem Hause Nothing geben wird. Mit dem Nothing Ear (Stick) bin ich übrigens sehr zufrieden.

