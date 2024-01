Nothing setzt die Verbesserung von Nothing OS für das Nothing Phone 2 fort

Eines muss man der Firma Nothing mit Sitz in London auf jeden Fall lassen: Man geht sehr aktiv an das Thema heran, was die Unterstützung von Updates angeht.

Seit der Ankündigung und der anschließenden Veröffentlichung des Nothing Phone 2 hat das Android-Smartphone mehrere Updates für das Nothing OS bekommen: 2.0.1, 2.0.2, 2.0.2a, 2.0.4, 2.5.1 einschließlich Android 14 und zuletzt 2.5.1A – doch damit nicht genug: Jetzt wurde wieder ein neues Update veröffentlicht.

Kontinuierliche Verbesserung von Nothing OS geht weiter

Das neue Update trägt die Versionsnummer 2.5.2 und legt den Schwerpunkt wieder auf die Behebung von Fehlern und auf kleinere Anpassungen. So wurde die Empfindlichkeit des Fingerabdrucksensors verbessert, die Stabilität der Telefonverbindung erhöht und einige Anpassungen an der Glyph-Schnittstelle vorgenommen.

Darüber hinaus enthält das Update das Januar-Sicherheitsupdate, mit dem nach Angaben von Google mehrere – auch kritische – Sicherheitslücken geschlossen werden.

Das Update ist bereits weitgehend verfügbar, ich habe es gerade heruntergeladen und installiert. Im Folgenden sind die ausführlichen Versionshinweise aufgeführt:

What’s new Get direct access to the Glyph Interface’s Music Visualisation feature (some of you may have already discovered it).

You can now directly set your network via Quick Settings without unlocking the device. Improvements Refined visual effects on the lock screen interface.

Optimised the display of icons in the status bar.

Improved the success rate of fingerprint unlocking.

Refined transition animations for the Photos widget.

Improved stability in call and connection quality. Bug Fixes Improved the game dashboard’s FPS to ensure it regularly updates.

Resolved an issue causing the Glyph switch to automatically turn on in certain scenarios.

Resolved a case where volume would automatically change during Flip to Glyph.

Resolved a problem causing Glyph to turn off automatically when not within the Bedtime schedule.

Resolved music playback so that it does not play during incoming calls in Vibrate Mode.

Refined functions to ensure that double-tapping the power button can launch the Wallet.

Resolved a problem that caused battery percentage to not appear in the status bar.

Fixed stability issues with NFC functionality.

In Zeiten, in denen Hersteller wie Google und Samsung mit ihren Update-Zeiträumen von 7 Android-Updates und 7 Jahren Sicherheitsupdate der Konkurrenz die Grenzen aufzeigen wollen, müssen andere Hersteller wie Nothing „anders“ überzeugen und ihr gegebenes Update-Versprechen einhalten – und hier kann Nothing durchaus überzeugen und hält sein Versprechen (3 große Android-Updates, Sicherheitsaktualisierungen alle zwei Monate für insgesamt 4 Jahre).

Es wird sich zeigen, ob das noch recht kleine Unternehmen in Zukunft bei den Software-Update-Zeiträumen nachziehen muss, um keine Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Vielleicht gibt es ja auf dem diesjährigen MWC mehr Informationen zu diesem Thema, schließlich ist dort die Vorstellung eines neuen Smartphones geplant.

