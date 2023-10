Toyota hat einen verrückten Plan: Gangschaltung für Elektroautos

Als Fahranfänger war ich auch mal der Meinung, dass so eine Gangschaltung zu einem „richtigen“ Auto gehört, als ich dann aber erwachsen wurde, hat sich das doch sehr schnell gelegt, denn eine Gangschaltung sorgt bei mir nicht für Spaß.

Mittlerweile bin ich nicht nur froh, dass sich die Automatik durchgesetzt hat, ich finde es bei Elektroautos auch angenehm, dass es nur noch einen Gang gibt. Also bei den meisten Elektroautos, es gibt auch Ausnahmen wie den Porsche Taycan.

Toyota plant Gangschaltung für Elektroautos

Toyota findet diese Entwicklung nicht so gut und scheint der Meinung zu sein, dass die „Freude am Fahren“ damit wegfällt. Wir haben schon letztes Jahr gehört, dass man daher eine Gangschaltung bei den Elektroautos von Lexus testet. Und so ist es auch, laut Autocar wird Toyota bald erste Elektroautos mit Gangschaltung anbieten.

Das Unternehmen entwickelt derzeit eine neue Plattform für Elektroautos, die ab 2026 startet und diese bringt eine Gangschaltung mit. Wie? Es ist alles purer Fake.

Ein Elektroauto besitzt natürlich keine Gänge, aber Toyota wird das alles über die Software realisieren. Inklusive Startknopf mit Motorsound, Motorbremsung, Segeln und wer einen zu hohen Gang eingelegt hat und beschleunigt, der kommt nicht vom Fleck. Nein, ihr seid nicht versehentlich beim Postillon gelandet, das stimmt.

Toyota ist bei Elektroautos weit abgeschlagen

Toyota ist übrigens nicht die erste Marke, die an der Verbrenner-Ära hängt und sie mitnehmen möchte, bei Hyundai präsentierte man einen „Kupplungskick“ für den kommenden Ioniq 5 N. Ich verstehe ja Fake-Sound im Sportmodus, mag ich sogar auch und Marken wie BMW machen das echt gut, aber eine Gangschaltung?

Doch Toyota ist bei der Elektromobilität mittlerweile weit abgeschlagen, denn die weltweite Nummer 1 beim Marktanteil hat diesen Trend verschlafen und ist noch nicht einmal in den Top 10 zu finden. Da benötigt es jetzt wohl exotische Lösungen.

