VW Golf GTI: Das Ende des Verbrenners steht an

Volkswagen bereitet sich auf das Ende des VW Golfs als Verbrenner vor und wie Autocar berichtet, wird das große Facelift von einem neuen VW Golf GTI begleitet. Es wird angeblich ein reiner Verbrenner, VW plant hier also kein Hybrid-System.

Gut möglich, dass zum 50. Jubiläum noch eine Sonderedition kommt, aber das war es dann mit dem VW Golf GTI als Verbrenner. Volkswagen hat den elektrischen VW Golf bestätigt und dieser kommt laut Autocar mit einer elektrischen GTI-Version.

Volkswagen präsentierte im September einen ersten Elektro-GTI als Konzept, der wird allerdings die Basis des kommenden VW ID.2 nutzen. Das GTI-Branding hat bei Volkswagen eine große Zukunft, das hat VW in diesem Jahr ganz klar betont.

Der elektrische VW Golf steht 2028 mit der neuen SSP-Plattform an, wobei sich bei Volkswagen derzeit viel verzögert, das würde ich also als grobe Angabe nehmen. Ich bin gespannt, die GTI-Fangemeinde wird nicht so leicht zu überzeugen sein.

