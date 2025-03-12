Trade Republic senkt ab heute die Zinsen
Der Neobroker Trade Republic passt ab heute seine Zinskonditionen an und gibt wie zugesagt erneut den EZB-Zinssatz komplett weiter.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen neuen Einlagenzins von 2,5 % p. a. beschlossen. Wie schon in der Vergangenheit gibt Trade Republic diesen Zinssatz direkt an seine Kunden weiter.
Kunden von Trade Republic erhalten somit ab sofort 2,5 % p. a. Zinsen auf ihr nicht investiertes Guthaben. Das Ganze greift ohne Begrenzung des Guthabens, wenn man auch das Trade Republic Girokonto nutzt. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt, wovon sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.
Das Guthaben wird auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt und bei höheren Guthaben in den Geldmarkt diversifiziert. Dabei erhalten die Kunden die Einlagensicherung der Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Bankguthaben.
Trade Rebulic sollte gleich ganz verschwinden diese Schwindelfirma mit schlechtem Service
Ich bin zwar selbst nicht bei denen, aber erwartest du wirklich einen 1A Service, der die Zinsen 1 zu 1 an den Kunden weiterleitet?
Wie sollen die den „Service“ bezahlen, wenn man kein Geld für das Personal hat?
Das ist ein Fintech. Die haben keine Stromkosten weil Solar auf dem Dach, den Rest macht KI die haben keine Angestellten.
Wo entstehen da Kosten? Die haben genug Geldeinnahmen durch Geldeingänge und Zinsen.
Zudem nehmen sie noch für die Spionage der Konten vom Finanzministerium Geld ein.
Genau. Keine Stromkosten weil Solar auf dem Dach. Und Nachts und im Winter hat man natürlich auch keine Kosten, weil die Sonne 24 Stunden am Tag scheint.
Mal davon abgesehen zahlt man auch für eine KI monatliche Gebühren.
Also von kostenlos kann da keine Rede sein. Server kosten auch. Genauso wie Datensicherheit.
Mit tempoären Geldeinnahmen kann man nichts anfangen, da man die nicht langfristig anlegen kann.
Und Zinsen? Wenn die 1 zu 1 die Zinsen an den Kunden Weiterleiten. Wo kann man da bitte das Geld davon einnehmen?
Und den Schwachsinn mit der Spionage kannst du komplett mal knicken.
Wenn die ezb die Zinsen senkt bzw/ändert , ändert jede Bank ihre auch…warum sollte das bei TR anders sein?