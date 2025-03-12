Trade Republic senkt ab heute die Zinsen

Der Neobroker Trade Republic passt ab heute seine Zinskonditionen an und gibt wie zugesagt erneut den EZB-Zinssatz komplett weiter.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen neuen Einlagenzins von 2,5 % p. a. beschlossen. Wie schon in der Vergangenheit gibt Trade Republic diesen Zinssatz direkt an seine Kunden weiter.

Kunden von Trade Republic erhalten somit ab sofort 2,5 % p. a. Zinsen auf ihr nicht investiertes Guthaben. Das Ganze greift ohne Begrenzung des Guthabens, wenn man auch das Trade Republic Girokonto nutzt. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt, wovon sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

Das Guthaben wird auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt und bei höheren Guthaben in den Geldmarkt diversifiziert. Dabei erhalten die Kunden die Einlagensicherung der Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Bankguthaben.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.