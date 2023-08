Tronsmart Bang Max: Ein weiterer Bluetooth-Lautsprecher erweitert die Produktpalette

Das noch junge chinesische Unternehmen Tronsmart hat sich in der Vergangenheit auf die Herstellung von Musikabspielgeräten spezialisiert und ist in diesem Bereich sehr aktiv, was Neuvorstellungen betrifft. So wurde vor einigen Monaten der Tronsmart Halo 200 als Nachfolger des Halo 100 vorgestellt, dem ich Anfang April einen Testbericht gewidmet habe. Jetzt legt das Unternehmen nach und präsentiert den Bang Max, das bisher leistungsstärkste Modell.

Tronsmart Bang Max: Die Betonung liegt auf dem Wörtchen „Max“

Der Bang Max ist in der Kategorie „Portable Party Bang Speaker“ gelistet und verfügt über ein Drei-Wege-Soundsystem mit einer Leistung von 130 Watt. Mit 45 cm Länge, 25 cm Breite, 20 cm Höhe und einem Gewicht von 5,87 kg ist der Lautsprecher im Vergleich zum Halo 100 recht groß und schwer.

Wie der Halo 100 und der Halo 200 wird auch der Bang Max mit LEDs ausgestattet sein. Diese sollen für eine visuelle und schillernde RGB-Beleuchtung sorgen. Der Akku mit 18.000 mAh soll bei 50% Lautstärke und deaktivierter Beleuchtung eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden ermöglichen. Bei ständig eingeschalteter Beleuchtung muss auch hier von einer kürzeren Batterielebensdauer ausgegangen werden.

Weitere technische Ausstattungsmerkmale wie Bluetooth 5.3, AUX-Anschluss, microSD-Kartensteckplatz, zwei Anschlüsse für zwei Karaoke-Mikrofone und E-Gitarre sowie IPX6-Zertifizierung runden den durchaus interessanten Bluetooth-Lautsprecher ab. Mit der zugehörigen App kann auf den Equalizer zugegriffen werden. Außerdem können zur Verfügung gestellte Firmware-Updates eingespielt werden.

Der Bang Max ist ab sofort auf der offiziellen Website erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 229,99 Euro.

Tronsmart hat passend zum Start eine sogenannte Vorverkaufsaktion gestartet und bietet den Lautsprecher für einen unbestimmten Zeitraum für 179,99 Euro an. Im Amazon-Händlershop von Tronsmart ist der Lautsprecher noch nicht gelistet, der Onlineshop GeekBuying führt ihn derzeit als Vorbestellartikel.

