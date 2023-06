Tronsmart Halo 200 will an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen

Das noch junge chinesische Unternehmen Tronsmart mit Sitz in Shenzhen hat sich auf die Herstellung von Produkten rund um den Sound spezialisiert.

Darunter befindet sich auch ein sogenannter Party-Speaker, der auf den Namen Halo 100 hört und für den ich in meinem Testbericht eine allgemeine Kaufempfehlung ausgesprochen habe. Nun stellt das Unternehmen den offiziellen Nachfolger vor: Halo 200.

Vieles ist gleich – und doch anders

Sowohl im Design als auch in der Funktionalität knüpft der Tronsmart Halo 200 Party-Speaker an seinen Vorgänger an. Es wird wieder auf die selbst entwickelte und patentierte SoundPulse-Technik und ein Drei-Wege-Soundsystem gesetzt, wobei die genauen Spezifikationen noch nicht bekannt sind.

Allerdings wirkt das Gerät wuchtiger und schwerer (das Gewicht wird mit 6,1 kg angegeben), hier hat Tronsmart wohl die eingebaute Soundhardware aufgerüstet.

Der eingebaute Akku mit einer Kapazität von 15.000 mAh soll eine Betriebszeit von 18 Stunden ermöglichen. In ca. 3,5 Stunden kann der Akku vollständig aufgeladen werden. Wie beim Halo 100 kann der Lautsprecher auch als Powerbank verwendet werden. Mit von der Partie ist auch wieder die LED-Beleuchtung.

Dass es neben dem Standardmodell auch ein Modell mit mitgelieferten Karaoke-Mikrofonen gibt, ist eine weitere Gemeinsamkeit mit dem Vorgängermodell. Die jeweils geeigneten Mikrofone werden von Tronsmart zusammen als Bundle angeboten.

Der offizielle Start des Verkaufs wird in Kürze sein. Die verschiedenen Modelle sind nämlich bereits auf der offiziellen Website aufgelistet.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Standardmodell liegt bei ca. 170 US-Dollar, das Bundle mit einem oder zwei Mikrofonen bei ca. 210 US-Dollar bzw. 230 US-Dollar. In Kürze werden sicherlich die entsprechenden Preise in Euro folgen.

