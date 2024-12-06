Uber Teens startet: Mobilität für Jugendliche, Kontrolle für Eltern

Uber hat die neue Funktion „Uber Teens“ eingeführt, um Familien im Alltag zu unterstützen und Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren mehr Mobilität zu ermöglichen.

Mit „Uber Teens“ können Eltern für ihre Kinder ein eigenes Uber-Konto einrichten, über das sie selbst Fahrten buchen können. Dabei sorgen eine Reihe von Sicherheitsfunktionen wie Live-Tracking, PIN-Verifizierung und die RideCheck-Technologie dafür, dass die Eltern die Kontrolle behalten. Außerdem kann ein Ausgabenlimit gesetzt werden, um die Kosten im Blick zu behalten.

Der Service wurde speziell auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten und startet zunächst in neun deutschen Städten, darunter Berlin, München und Hamburg, bevor er bundesweit ausgerollt wird.

Die Sicherheitsfeatures sind standardmäßig aktiviert und können weder von den Teenagern noch von den Fahrern oder den Eltern deaktiviert werden. Vom Live-Tracking der Fahrten bis zum Notfallknopf bietet Uber Teens verschiedene Schutzmaßnahmen.