Ubisoft+ kommt auf die PlayStation

Ubisoft hat heute bekannt gegeben, dass man Ubisoft+ für die PlayStation plant. Es gibt noch kein konkretes Datum. Ubisoft+ ist ein Abo für Spiele, welches bisher nur für den PC, Stadia und Luna angeboten wird, jetzt kommt es auch auf Konsolen.

Anfang des Jahres haben wir erfahren, dass Ubisoft+ auf die Xbox kommt. Es ist allerdings kein Teil des Xbox Game Pass und bei Sony wird es auch nicht im neuen PlayStation Plus enthalten sein. Also nicht komplett, es gibt noch eine Ausnahme.

Ubisoft+ Classics für die PlayStation

Sollte man die Extra- oder Premium-Stufe von PlayStation Plus buchen, dann gibt es Ubisoft+ Classics dazu. Hier sind Spiele wie Assassin’s Creed Valhalla, The Division und For Honor enthalten. Das Angebot gibt es nur für die PlayStation.

Wer das komplette Angebot von Ubisoft möchte, inklusive Day-One-Releases der Blockbuster, der muss Ubisoft+ buchen. Vermutlich wollte Sony noch ein exklusives Goodie, damit man den Dienst auf der PlayStation zulässt. Zum Start gibt es 27 Spiele und bis Ende 2022 sollen 50 Spiele in Ubisoft+ Classics enthalten sein.

