VanMoof am Ende: Hersteller ist offiziell pleite

VanMoof kämpfte in den letzten Monaten immer wieder ums Überleben und seit einigen Tagen ist die Lage richtig ernst. In einem Statement gab VanMoof an, dass man jetzt alles tut, um das Unternehmen zu retten, aber das hat nicht geklappt.

Das Unternehmen ist pleite. VanMoof wollte einen „Zahlungsaufschub“, aber der wurde nicht genehmigt. VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV und VanMoof Global Support BV sind somit am Ende, die Mitarbeiter haben es soeben erfahren.

Die Administratoren schauen jetzt, wie es mit der Marke weitergeht und ob noch irgendwie ein Neustart möglich ist. Bisher ist noch unklar, wie es mit den E-Bikes von VanMoof weitergeht, es gibt aber von Cowboy eine App für die BT-Schlüssel.

Bei den folgenden offiziellen Statements handelt es sich um Übersetzungen. Im Original wurden sie in englischer Sprache veröffentlicht.

VanMoof: Statement für die Presse

Am 17. Juli 2023 hob das Gericht von Amsterdam das Zahlungsaufschubverfahren der niederländischen juristischen Personen VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V. und VanMoof Global Support B.V. auf und erklärte diese Gesellschaften für insolvent. Die beiden Verwalter Herr Padberg und Herr De Wit wurden als Treuhänder eingesetzt. Die Treuhänder beurteilen weiterhin die Situation von VanMoof und untersuchen die Möglichkeiten eines Neustarts aus dem Konkurs durch einen Verkauf von Vermögenswerten an einen Dritten, damit die Aktivitäten von VanMoof fortgesetzt werden können. Die VanMoof-Gesellschaften außerhalb der Niederlande befinden sich nicht im Insolvenzverfahren. Zu diesem Zeitpunkt wird es keine weiteren Kommentare geben.

VanMoof: Statement für Mitarbeiter

Liebe Leute, In den letzten Wochen haben Ties und ich versucht, eine Zukunft für VanMoof zu finden. Es tut uns sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dies trotz unserer Bemühungen nicht gelungen ist und wir Konkurs anmelden mussten. Die Verwalter, die jetzt die Treuhänder sind, werden weiter unten erklären, was das für Sie bedeutet, aber wir möchten uns kurz bei Ihnen allen von ganzem Herzen bedanken. Wir haben VanMoof vor 14 Jahren mit einer verrückten Idee gegründet, um die Welt zu verändern. Der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas bewirken konnten, sind Sie: die Hunderte von engagierten und loyalen Menschen, die uns bei unserer Mission, Städte zum Besseren zu verändern, geholfen haben. Wir sind jedem einzelnen von Ihnen dankbar und bedauern, dass wir diese Mission nicht gemeinsam zu Ende führen können. Wir sind traurig, aber vor allem sind wir sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Für uns war es die Ehre unseres Lebens, und auch wenn die aktuelle Version von VanMoof heute zu Ende geht und wir noch nicht wissen, was die Zukunft bringt, bin ich zuversichtlich, dass die VanMoof-Alumni weiterhin eine Kraft für das Gute sein werden. Mit freundlichen Grüßen, Taco und Ties Carlier

