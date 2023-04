Vivo droht Verkaufsverbot: Nächste BBK-Marke vor Aus in Deutschland

Es hat mich schon gewundert, dass Vivo das Verkaufsverbot von 2022 bisher umgehen konnte, welches Nokia bei Oppo und OnePlus erwirkt hat. Doch nun ist auch diese BBK-Marke betroffen und rechnet wohl bald mit einem Verkaufsverbot.

Vivo bereitet sich auf Aus in Deutschland vor

In einer offiziellen Stellungnahme hat Vivo mitgeteilt, dass man „Vorbereitungen getroffen“ hat, falls ein Verkaufsverbot ansteht. Hintergrund ist eine Entscheidung des Landgericht Mannheim, in dem Nokia diese Woche als Sieger hervorging.

Ich gehe davon aus, dass Nokia das Verkaufsverbot auch bei Vivo durchzieht und damit den Start des neuen Android-Flaggschiffs versaut. Es hat mich sowieso ein bisschen gewundert, dass Vivo bisher nur ganz wenige Testmuster verschickt hat.

Vivo möchte in Deutschland präsent bleiben

Vivo bereitet jetzt eine Berufung vor und will „weitere Optionen prüfen“, was auch immer das bedeuten mag. In der Stellungnahme kritisiert Vivo aber auch, dass sich Nokia nicht an die FRAND-Bedingungen für Patente (fair, angemessen und nicht diskriminierend) hält. Vivo will allerdings langfristig in Deutschland präsent sein.

Unsere Pläne eines langfristigen Engagements auf dem deutschen Markt bleiben unverändert. vivo wird auch zukünftig in Deutschland präsent sein, und unsere Kunden können sich weiterhin auf unseren Service verlassen. Es gibt keine Auswirkungen auf unser Geschäft außerhalb Deutschlands.

Das war es also vorerst mit den BBK-Marken, die zusammen der Marktführer vor Samsung (weltweit gesehen) sind. Schade für uns als Kunden, die immer mehr gute Alternativen für Samsung und Xiaomi verlieren, aber je mehr China-Marken aus Deutschland verschwinden, desto größer wird das Comeback-Potenzial für Honor.

Für mich gibt es da keine zwei Meinungen, vielleicht ist Nokia etwas zu streng bei Patenten, aber für genau solche Ansichten gibt es Gerichte. Sowas kann man als Außenstehender nicht beurteilen, aber andere zahlen diese Gebühren ja auch.

Das sagt übrigens Nokia dazu, die natürlich mit dem Urteil zufrieden sind:

Das Landgericht Mannheim hat entschieden, dass Vivo patentierte Technologien von Nokia in seinen Smartphones verwendet und diese illegal ohne Lizenz verkauft. Das Gericht hat außerdem festgestellt, dass Nokia fair gehandelt hat. Wir begrüßen dieses Urteil, das einmal mehr die Stärke unseres Patentportfolios bestätigt, und fordern Vivo auf, seinen Verpflichtungen nachzukommen und eine Lizenz zu fairen Bedingungen zu vereinbaren.

