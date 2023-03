Vivo hat wohl ein erstes Flip-Smartphone geplant

Da OnePlus, Oppo und Realme mittlerweile nicht mehr relevant für Deutschland sind, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Vivo und schauen mal, ob Nokia auch diese BBK-Untermarke anfechten wird. Derzeit hat Vivo noch keine Probleme.

Und mit dem Vivo X90 Pro steht nicht nur ein neues Spitzenmodell an, eine gute Quelle hat auch verlauten lassen, dass wir bald ein Vivo X Flip sehen. Vivo will also das Samsung Galaxy Z Flip angreifen, den aktuellen Bestseller der Foldables.

Details haben wir noch keine, aber eine Ankündigung soll „bald“ anstehen. Und ich vermute mal, dass das Oppo Find N2 Flip in etwa die Basis sein wird. BBK nutzt gerne Synergien und da sich Oppo zurückzieht, wäre das ein guter Schachzug.

vivo X Flip ✅ — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 27, 2023

Xiaomi 13 Ultra soll Mitte April gezeigt werden Zufall? In China präsentiert Huawei heute neue Smartphones und Produkte, da taucht plötzlich ein mögliches Teaserbild von Xiaomi auf, welches ein Event für das Xiaomi 13 Ultra am 17. April […]23. März 2023 JETZT LESEN →

-->