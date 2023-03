Xiaomi 13 Ultra soll Mitte April gezeigt werden

Zufall? In China präsentiert Huawei heute neue Smartphones und Produkte, da taucht plötzlich ein mögliches Teaserbild von Xiaomi auf, welches ein Event für das Xiaomi 13 Ultra am 17. April zeigt. Und das kurz, nachdem es eine erste Behörde passiert hat. Werden wir also in weniger als einem Monat das Flaggschiff sehen?

Ich gehe stark davon aus, denn das wirkt nicht wie ein Fake für mich. Es würde mich nicht wundern, wenn Xiaomi das Event für das Xiaomi 13 Ultra sogar noch heute oder im Laufe der Woche bestätigt. Und die gute Nachricht: Das nächste Ultra-Modell von Xiaomi soll auch wieder ganz offiziell global auf den Markt kommen.

Wir werden das Xiaomi 13 Ultra also ziemlich sicher in Deutschland sehen, wobei ich damit rechne, dass es nicht direkt im April zu uns kommt. Es würde mich sogar nicht wundern, wenn das Xiaomi 13 Ultra erst im Herbst erscheint und als Highlight für das Weihnachtsgeschäft positioniert wird, das Xiaomi 13 Pro ist noch zu frisch.

