Vivo X90 Pro: Neues Android-Flaggschiff startet bald in Deutschland

Vivo hat heute verkündet, dass die X90-Reihe global starten wird, und zwar werden wir das Vivo X90 und Vivo X90 Pro sehen. Das Vivo X90 Pro+ als Flaggschiff der Reihe kommt leider nicht zu uns, das wird auch dieses Mal exklusiv für China sein.

Es hat sich schon angedeutet, dass wir die X90-Modelle in Europa und somit auch in Deutschland sehen werden, jetzt ist das offiziell. Mehr Details haben wir aber im Moment noch nicht, wir kennen also weder Details noch Preise noch das Datum.

Es handelt sich um Smartphones mit modernen OLED-Displays, Dimensity-Chips, guten Kameras mit Zeiss-Branding und mehr. Wir werden euch dann natürlich in den kommenden Tagen sicher die finalen Details für Deutschland liefern können.

Sony Xperia 1 V: Leak deutet auf Ankündigung im Februar hin Kommt das Sony Xperia 1 V in diesem Jahr etwas früher? Das wurde Anfang Januar behauptet und ein neuer Leak spricht ebenfalls dafür, denn es macht ein mögliches Bild der Kamera die Runde. Das spricht dafür, dass wir das Flaggschiff…3. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->