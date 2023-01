Vivo X90-Serie: Neues Android-Flaggschiff kommt bald zu uns

Vivo hatte als erste BBK-Marke das Vergnügen ein neues Android-Flaggschiff mit dem Snapdragon 8 Gen 2 letztes Jahr vorzustellen. Die X90-Reihe wurde schon im November gezeigt und das Vivo X90 Pro+ ist ein absolutes Highend-Smartphone.

Vivo X90-Reihe startet bald global

Jetzt steht der globale Launch an und laut Pricebaba wird das Event am 3. Februar stattfinden. Das ist sicher kein Zufall, denn Samsung zeigt die S23-Reihe am 1. Februar und Vivo möchte dem Marktführer sicher direkt danach die Show stehlen.

Stellt sich nur die Frage, welche Modelle wir in Deutschland sehen werden. Ich gehe vom Vivo X90 und Vivo X90 Pro aus und vermute, dass wir das Plus-Modell wieder nicht bei uns sehen werden. Wobei sich 2022 eine Sache geändert hat.

Die BBK-Marken Oppo und OnePlus standen bisher in Deutschland im Fokus, doch da gibt es ein Verkaufsverbot. Sollte das anhalten, dann wird sich BBK vielleicht in diesem Jahr auf Vivo konzentrieren und weitere Modelle bei uns veröffentlichen.

Warten wir mal ab, wie sich das jetzt entwickelt und was auf dem Event nächsten Monat angekündigt wird. Die Flaggschiff-Saison 2023 steht jedenfalls an und Vivo wird auch in diesem Jahr wieder mit einem neuen Highend-Smartphone dabei sein.

Video: Das Samsung Galaxy S23 Ultra

