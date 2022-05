Vodafone: 5G für das halbe Land

Vodafone hat aktuell einen Meilenstein zum 5G-Netzausbau verkündet. Theoretisch erreichbare Nutzer interessieren dabei allerdings wenig.

Im Januar dieses Jahres hatte Vodafone verkündet, dass 5G für 45 Millionen Menschen verfügbar sei. Damals bereits wies ich darauf hin, dass man anhand solcher Angaben nur schwer abschätzen kann, wie gut ein Mobilfunknetz tatsächlich ausgebaut ist. Monate später hat man neue Zahlen verkündet.

-->

„Mehr als 50 Millionen Menschen“ können nun auf das Vodafone 5G-Netz zugreifen“, gibt das Unternehmen an. Was heißt das in Flächenabdeckung? Laut Vodafone ist „jetzt mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands“ mit 5G abgedeckt.

Wo genau 5G-Standalone aka 5G+ funkt, kommuniziert man nicht gesondert. Dazu gibt man an: „Zehn Millionen Menschen haben schon Zugang zum Echtzeit-Netz 5G+“. An ersten Standorten will man zudem erstmals auch Bandbreiten von „mehr als 1.000 Megabit pro Sekunde“ über 5G-Standalone anbieten. So heißt es:

Mittlerweile verfügen 400 5G+ Standorte im Vodafone-Netz über die Bündelungstechnik, sodass dort dann nicht nur minimale Latenzen möglich sind, sondern auch Spitzengeschwindigkeiten von über 1.000 Mbits.

Ich kann dazu nur nochmal sagen: Informationen zum Netzausbau hätte ich gerne genau so, wie sie in der Netzabdeckungskarte einsehbar sind: in % der Fläche, oder von mir aus auch in % der bewohnten Fläche. Ein gutes Mobilfunknetz benötige ich nämlich vor allem unterwegs und nicht zu Hause.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->