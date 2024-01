Vodafone stellt analoges Radio ein

Seit Dezember 2023 bietet Vodafone auch in Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sein Radioangebot im Kabelnetz vollständig digital an.

Damit ist die digitale Umstellung des Kabels abgeschlossen, die analoge Übertragung der Radioprogramme wurde eingestellt. Alle Hörfunkprogramme sind jedoch weiterhin digital im Kabel empfangbar, sofern der Nutzer über ein digitales Empfangsgerät verfügt. Die Abschaltung erfolgt in Hessen am 9. Januar, in Nordrhein-Westfalen am 10. Januar und in Baden-Württemberg am 11. Januar.

Vodafone hat seine Kabelkunden bereits in den vergangenen Monaten über die Abschaltung der analogen Hörfunkübertragung informiert. Ab dem 9. Januar werden die Sendesignale auf den betroffenen Frequenzen durch eine Bandansage ersetzt, die über den Umstieg auf den digitalen Empfang informiert.

Die endgültige Abschaltung der analogen Übertragung erfolgt in allen drei Bundesländern am 31. Januar 2024. Der Empfang von Digitalradio erfordert ein entsprechendes Empfangsgerät, das im Fachhandel erhältlich ist.

Auch Fernsehgeräte empfangen Digitalradio

Digitale Radioprogramme können auch direkt auf modernen Fernsehgeräten mit DVB-C-Tuner empfangen werden. Alternativ kann das Radioprogramm auch über die normalen analogen UKW-Frequenzen empfangen werden, indem das Antennenkabel des Empfangsgerätes durch eine Wurfantenne oder Zimmerantenne ersetzt wird.

Der Nettodigitalisierungsgrad des Hörfunks liegt in Deutschland bei 67 Prozent, wobei das Internetradio an Bedeutung gewinnt, während der Radioempfang über UKW, Kabel und Satellit rückläufig ist.

LTE für alle: Vodafone schließt Funklöcher und erreicht 99 % Netzabdeckung Ein kleiner Nachtrag aus den vergangenen Tagen: Kurz vor Jahresende hat Vodafone Fortschritte beim Mobilfunkausbau in Deutschland vermeldet. LTE ist im Vodafone-Netz laut Unternehmensangaben mittlerweile für mehr als 99 Prozent […]2. Januar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->