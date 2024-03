Volkswagen AG blickt positiv auf Elektroautos in diesem Jahr

Bei der Volkswagen AG steht ein Rekordjahr an, denn noch nie gab es so viele neue Modelle, wie 2024. Man spricht von einem „deutlich aufgewerteten Portfolio“ und da sind für das laufende Jahr auch sehr viele Highlights dabei, so Oliver Blume.

Zum einen startet endlich die PPE-Plattform für Premium-Elektroautos und Audi und Porsche bringen Elektroautos von ihren Bestsellern auf den Markt, dann gibt es einen neuen Golf, aber auch der Cupra Tavascan wird eine große Rolle spielen.

Nach dem Cupra Born kommt in diesem Jahr das zweite Elektroauto der Marke und das wird ein Pendant zum VW ID.5 oder Skoda Enyaq Coupé und Audi Q4 e-tron Sportback sein. Man hofft, dass er ähnlich erfolgreich wie der Formentor sein wird.

Und da „zahlreiche Produkthighlights“ für 2024 anstehen, rechnet die Volkswagen Group jetzt damit, dass „die Auftragseingänge in Westeuropa in den kommenden Monaten gegenüber dem Vorjahr an Fahrt aufnehmen werden“. Auch bei E-Autos.

Heute folgen dann noch zwei Ankündigungen der GTX-Reihe und Ende der Woche zeigt Skoda ein neues Konzept für ein preiswertes Elektroauto. Spannende Zeiten für die Volkswagen AG, ich bin wirklich gespannt, wie man Ende 2024 dasteht.

