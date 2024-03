Der neue Audi ist ein Abo auf vier Rädern

Abos sind bei Autos nicht neu, denn Dinge wie mobiles Internet wollen Hersteller natürlich nicht selbst zahlen. Doch in den letzten Jahren haben sich viele Marken an weiteren Abos ausprobiert, man denke da an die Sitzheizung im Abo bei BMW.

Die Marke aus München gesteht diesen Fehler mittlerweile ein, in Ingolstadt muss man die heiße Herdplatte erst noch berühren, um selbst zu schauen, ob sie wirklich heiß ist. Der neue Audi A3 ist eine echte Abo-Hochburg auf vier Rädern geworden.

Mit dem Motto „stark vernetzt“ wirbt Audi mit mehreren Abos, die man monatlich, ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch drei Jahre buchen kann. Dazu gehören bei Audi:

Apple CarPlay und Android Auto für das MMI-System

MMI Navigation plus gibt es als Extra für unterwegs

Es gibt den adaptiven Geschwindigkeitsassistenten im Abo

Man kann den Fernlichtassistenten nachträglich buchen

Die Zwei-Zonen-Komfortklimaautomatik kostet ebenfalls extra

Das dürfte sicher nur der Anfang sein, denn mit der neuen Elektroauto-Generation wird noch deutlich mehr möglich sein. Ein Elektroauto kann noch ganz anders via Software verändert werden und auch ohne „aktiven“ Motor viele Dinge nutzen.

Ich bin mal gespannt, wie sich das langfristig entwickelt, aber man merkt, dass die Autohersteller jetzt das versuchen, was die Smartphonehersteller schon etabliert haben: Abos, mit denen man auch nach dem Verkauf noch etwas Geld verdient.

Grundsätzlich finde ich diesen Schritt übrigens nicht schlecht, gewisse Dinge kann man so nachträglich buchen, wenn man das Auto zum Beispiel aus zweiter Hand kauft. Man bekommt aber den Eindruck, dass das Abo-Thema derzeit ausgereizt wird.

