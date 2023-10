Volkswagen beendet Verbrenner-Verkauf in erstem Land

Volkswagen will in Norwegen ab dem kommenden Jahr den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor einstellen und damit einen entscheidenden Schritt in Richtung emissionsfreie Mobilität machen.

Wie das für den Import und Vertrieb von VW in Norwegen zuständige Unternehmen Möller laut „manager magazin“ mitteilte, wird Ende dieses Jahres der letzte Golf mit fossilem Antrieb bestellt. Firmenchef Ulf Tore Hekneby sieht darin das Ende einer Ära und den Beginn eines neuen Zeitalters in der Automobilindustrie.

Norwegen selbst hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, ab 2025 nur noch emissionsfreie Autos zu verkaufen, der Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen liegt bereits bei über 80 Prozent. Volkswagen, das in Norwegen mit 21 Prozent den zweitgrößten Marktanteil hinter Tesla hat, sieht sich zudem mit wachsender Konkurrenz aus China konfrontiert.

Um im chinesischen Elektroautogeschäft konkurrenzfähig zu bleiben, arbeitet Volkswagen an einer Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Xpeng und plant die Einführung von zwei neuen Elektromodellen bis 2026. Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng hat bereits in Skandinavien Fuß gefasst und expandiert nun auch nach Deutschland.

VW in Schwierigkeiten: Warum der Autobauer in Sachen Elektromobilität trotzdem optimistisch ist Die Marke Volkswagen (VW) befindet sich in einer wirtschaftlichen Krise, die durch niedrige Renditen und sinkende Nachfrage gekennzeichnet ist. Diese Probleme haben zu Produktionseinschränkungen in den VW-Werken Zwickau und Dresden […]5. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->