Volkswagen überrascht mit Currywurst-Ankündigung

Die Currywurst von Volkswagen ist bekannt und das nicht nur intern, auch extern. Wer bei Volkswagen zu Besuch ist, der probiert diese gerne. Das Gericht aus der Kantine von VW sorgte vor ein paar Jahren sogar mal für einen heftigen Aufreger.

Es gab Pläne, dass man die Fleischvariante aus dem Sortiment nimmt, was für viele Kommentare sorgte. Jetzt geht Volkswagen sogar in die andere Richtung, man wird die „Currywurst mit Ketchup“ ab dem 16. Juni bei Edeka und Netto selbst anbieten.

Laut VW-Chef Thomas Schäfer „kann sich der Wettbewerb warm anziehen“ und er nennt die Details: 170 Gramm Volkswagen Currywurst und 180 Gramm Volkswagen Gewürzketchup. Er ist jetzt auf das Feedback zum neuen „VW-Modell“ gespannt.

Volkswagen verkauft schon Ketchup

Das mag übrigens wie ein lustiger Scherz klingen, könnte aber ehrlich gesagt auch eine Idee für mehr Umsatz sein. Der VW-Konzern könnte zusätzliche Einnahmen gut vertragen und vielleicht nutzt man die bekannte Marke jetzt im Einzelhandel.

Die VW-Händler verkaufen übrigens auch einen eigenen VW-Ketchup, der gar nicht so schlecht ist. Etwas überteuert, aber wenn man das hochskaliert und auch in den Supermarkt packt, könnte das funktionieren. Mal schauen, wie sich das entwickelt.