Volkswagen überrascht mit Currywurst-Ankündigung

Die Currywurst von Volkswagen ist bekannt und das nicht nur intern, auch extern. Wer bei Volkswagen zu Besuch ist, der probiert diese gerne. Das Gericht aus der Kantine von VW sorgte vor ein paar Jahren sogar mal für einen heftigen Aufreger.

Es gab Pläne, dass man die Fleischvariante aus dem Sortiment nimmt, was für viele Kommentare sorgte. Jetzt geht Volkswagen sogar in die andere Richtung, man wird die „Currywurst mit Ketchup“ ab dem 16. Juni bei Edeka und Netto selbst anbieten.

Laut VW-Chef Thomas Schäfer „kann sich der Wettbewerb warm anziehen“ und er nennt die Details: 170 Gramm Volkswagen Currywurst und 180 Gramm Volkswagen Gewürzketchup. Er ist jetzt auf das Feedback zum neuen „VW-Modell“ gespannt.

Volkswagen verkauft schon Ketchup

Das mag übrigens wie ein lustiger Scherz klingen, könnte aber ehrlich gesagt auch eine Idee für mehr Umsatz sein. Der VW-Konzern könnte zusätzliche Einnahmen gut vertragen und vielleicht nutzt man die bekannte Marke jetzt im Einzelhandel.

Die VW-Händler verkaufen übrigens auch einen eigenen VW-Ketchup, der gar nicht so schlecht ist. Etwas überteuert, aber wenn man das hochskaliert und auch in den Supermarkt packt, könnte das funktionieren. Mal schauen, wie sich das entwickelt.

Skoda überrascht mit einer Elektroauto-Vision

Der Chefdesigner von Skoda hat sich überlegt, ob man einen Klassiker der Marke, den Favorit (1987–1994) als moderne Version zurückbringen…

28. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Oliver 👋
    sagt am

    Die Currywurst ist richtig lecker.

    Antworten
  2. Chris. 🌟
    sagt am

    es werden noch Preiswetten angenommen – ich tippe mal auf rund 5 EUR (also 4,49-5,55 ;))

    Antworten
  3. Matze50 🌀
    sagt am

    🤦🏻‍♂️😸

    Antworten
  4. René H. 🔆
    sagt am

    Die erfolgreichste Produktlinie wird weiter ausgebaut. Hab nichts anderes erwartet.
    Bzgl. Marge sollte man sich aber nichts vormachen in Wolfsburg: Die Lebensmittelkonzerne werden sie schon ordentlich herunterhandeln.

    Antworten
  5. MM 🌟
    sagt am

    Wenn’s mit dem Kerngeschäft nicht mehr klappt…

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu MM ⇡

      Das hat damit bestimmt nichts zu tun

      Antworten
    2. Peter 👋
      sagt am zu MM ⇡

      Die Currywurst ist das Kerngeschäft.
      https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/volkswagen-currywurst-rekord-100.html

      Antworten

