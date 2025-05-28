Skoda überrascht mit einer Elektroauto-Vision

Der Chefdesigner von Skoda hat sich überlegt, ob man einen Klassiker der Marke, den Favorit (1987–1994) als moderne Version zurückbringen könnte. Retro-Autos sind aktuell immerhin im Trend, vor allem bei den etwas kompakteren Modellen.

Ljudmil Slavov hat sich also an seinen Design-Tisch gesetzt und etwas entworfen, was eine Mischung aus dem Original und dem aktuellen Design von Skoda ist. Nur auf das „Tech Deck“, also die neue Front des Enyaq und Elroq, hat er verzichtet.

Technische Details oder andere Angaben findet man im Storyboard von Skoda aber nicht, es ist mehr eine Vision und kein konkretes Konzept für ein Produkt. Es gibt immerhin den Epiq als ID.2-Pendant und ein Pendant zum ID1. ist nicht vorgesehen.

Was mich bei diesen ganzen Neuauflagen aber stört, ist diese SUV-Optik. Ja, die SUVs sind im Trend, ich verstehe es, Skoda hat daher auch nur elektrische SUVs, aber muss denn alles ein SUV sein? Selbst so ein Klassiker wie der Skoda Favorit?