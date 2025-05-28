Mobilität

Skoda überrascht mit einer Elektroauto-Vision

Skoda Favorit Konzept Header

Der Chefdesigner von Skoda hat sich überlegt, ob man einen Klassiker der Marke, den Favorit (1987–1994) als moderne Version zurückbringen könnte. Retro-Autos sind aktuell immerhin im Trend, vor allem bei den etwas kompakteren Modellen.

Ljudmil Slavov hat sich also an seinen Design-Tisch gesetzt und etwas entworfen, was eine Mischung aus dem Original und dem aktuellen Design von Skoda ist. Nur auf das „Tech Deck“, also die neue Front des Enyaq und Elroq, hat er verzichtet.

Skoda Favorit Konzept Heck

Technische Details oder andere Angaben findet man im Storyboard von Skoda aber nicht, es ist mehr eine Vision und kein konkretes Konzept für ein Produkt. Es gibt immerhin den Epiq als ID.2-Pendant und ein Pendant zum ID1. ist nicht vorgesehen.

Was mich bei diesen ganzen Neuauflagen aber stört, ist diese SUV-Optik. Ja, die SUVs sind im Trend, ich verstehe es, Skoda hat daher auch nur elektrische SUVs, aber muss denn alles ein SUV sein? Selbst so ein Klassiker wie der Skoda Favorit?

Skoda Favorit Konzept Front

  1. Commander Cat ☀️
    sagt am

    Coupe = geil

    80er Jahre Coupe = the fucking best

    Antworten
  2. Peter 🍀
    sagt am

    Ich sehe in der Optik keinen SUV. Es ist halt ein etwas bulligeres Design, das trifft auf viele aktuellen Fahrzeuge zu. Erinnert mich eher an einen ID3 oder Renault 5, zumal in der Relation zum Skoda Favorit.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu Peter ⇡

      Alles was ein wenig höher als ein Sportwagen ist wird heute als SUV bezeichnet bzw. vermarktet. Tesla Model Y oder Hyundai Ioniq 5 sind auch keine SUVs.

      Antworten
      1. Oliver Schwuchow ♾️
        sagt am zu Spiritogre ⇡

        Wenn das Y kein SUV ist, was ist dann das 3er?

        Antworten
        1. Kurt 🔅
          sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

          siehst du den Porsche Taycan Cross Turismo als SUV?

          Antworten
          1. Oliver Schwuchow ♾️
            sagt am zu Kurt ⇡

            Nein

            Antworten
    2. faceofingo 🌀
      sagt am zu Peter ⇡

      SUV ungleich Geländewagen

      Antworten

