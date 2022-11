Volkswagen plant Elektroautos mit GTI-Branding

Mit dem Schritt zu einer Elektro-Plattform kam auch ein komplett neuer Schritt für die Bezeichnung der Autos bei Volkswagen. Die neuen Modelle beginnen mit einem ID, gefolgt von einer Zahl. Doch mittlerweile ist man sich da nicht mehr so sicher.

Sehen wir irgendwann einen VW ID Golf GTI?

Letzte Woche haben wir erfahren, dass der VW ID Buzz nur ein Anfang war und Volkswagen an den Namen festhält. Auch an den alten, denn es könnte eine VW ID Golf in Zukunft geben. Und es könnte sogar noch ein VW ID Golf GTI geplant sein.

Thomas Schäfer, Chef von Volkswagen, hat nämlich verraten, dass man das GTI- und R-Branding beibehalten möchte. Bei der R-Reihe war das klar, aber bei den rein elektrischen ID-Modellen hat Volkswagen eigentlich das GTX-Branding eingeführt.

Der VW ID.4 GTX ist also das elektrische Pendant zu einem GTI (Verbrenner), GTD (Diesel) oder GTE (Hybrid). Davon ist man nicht mehr überzeugt, denn Thomas Schäfer hat bei Autocar angedeutet, dass das GTX-Label vielleicht nicht überlebt.

GTX als Idee ist auf dem Weg zu Elektrofahrzeugen. Wenn wir es in Zukunft brauchen, werden wir sehen. Wir brauchen es vielleicht nicht. Aber GTI und R, ja.

Golf und GTI sind „legendäre Marken“ und das sind ID.3 und GTX nicht. Wir werden 2023 einen VW ID.3 GTX sehen, aber dabei bleibt es vielleicht. Danach könnte ein VW ID Golf GTI folgen. Und wer weiß, womöglich streicht man auch bald wieder ID.

PS: GTI steht übrigens für „Gran Turismo Injektion“ und ergibt keinen Sinn bei den rein elektrischen Modellen. Wobei Turbo als Zusatz für Elektroautos auch nicht gut passt und das nutzt die Volkswagen AG bekanntlich bei Porsche (siehe Taycan).

Fällt Volkswagen in alte Muster zurück?

Der Golf stand im Sommer noch vor dem Aus und nach der Entlassung von Herbert Diess klingt das für mich so, als ob Volkswagen alle riskanten Schritte rückgängig machen möchte. Diese Aussagen erinnert mich wieder an die Mentalität bei Nokia.

Da war man auch überzeugt, dass die Marken Nokia und Symbian bekannt und groß genug sind, um die Konkurrenz bei Apple und Google im Zaum zu halten. Ein Risiko mit MeeGo (einem ganz neuen OS) wollte man damals lieber nicht eingehen.

Das kann bei Volkswagen anders sein, aber ich war mit Blick auf den Wandel bisher zuversichtlich, nach dem Abgang von Herbert Diess bin ich es nicht mehr. Warten wir mal ab, wie der neue Plan für die Zukunft aussieht. Aktuell wird alles auf den Kopf gestellt und Anfang 2023 möchte Volkswagen verraten, wohin die Reise geht.

Elektroauto von Sony: Eine PlayStation 5 als Vorteil gegenüber Tesla Sony plant ein eigenes Elektroauto und arbeitet dafür mit Honda zusammen. Es soll gegen 2026 auf den Markt kommen und im Gespräch mit der Financial Times hat Sony verraten, wie man sich abheben möchte und was sie von Tesla abhebt.…21. November 2022 JETZT LESEN →

-->