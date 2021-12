Volkswagen: Herbert Diess darf wohl bleiben

In den letzten Wochen herrschte ein interner Streit bei der Volkswagen AG, der auch in den Medien stattfand, da diverse Beteiligte bei VW mit Handelsblatt und Co. gesprochen haben. Es wurde diskutiert, ob Herbert Diess der Chef bleibt.

Herbert Diess bleibt Chef der VW AG

Nun sei die Entscheidung kurz vor der Verkündung der Investitionen für die nächsten 5 Jahre (morgen) getroffen worden. Man musste sich vorher einigen, damit die Medien nicht parallel über die Zukunft des VW-Chefpostens diskutieren.

-->

Herbert Diess darf demnach bleiben, es wurde ein Kompromiss getroffen. Er soll aber weniger Macht bekommen. Wie das genau aussieht, ist unklar. Herbert Diess hat einst die Volkswagen-Marke geleitet und musste diese bereits abgeben, im Moment leitet er die Volkswagen AG, zu der u.a. Skoda, Seat und mehr gehören.

Vielleicht wird die Volkswagen AG das diese Woche bestätigen und irgendwie so verpacken, dass alle Beteiligten gut in einer Pressemitteilung aussehen. Dann wird es aber Zeit diesen Streit zu begraben, denn vor der Volkswagen AG steht eine große Aufgabe und diese internen Machtkämpfe sind da nicht wirklich förderlich.

PS: Die Börse hat positiv auf diese Meldungen von Handelsblatt, Reuters und Co. reagiert, aber es ist noch nicht bekannt, welche Aufgaben der VW-Chef abgeben muss.

Audi A4 e-tron soll 2024 kommen Audi gehört zu den Autoherstellern, die zahlreiche Elektroautos in den letzten Monaten auf den Markt gebracht haben. Doch schaut man sich das Portfolio mal genau an, dann gibt es da nur SUVs - und einen sehr teuren Elektro-Sportwagen. Audi A4…7. Dezember 2021 JETZT LESEN →

-->