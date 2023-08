VW GTI: Volkswagen plant wohl erstes Elektroauto

Das GTI-Branding steht für die Benzin, das GTD-Branding für Diesel und GTE hat man für Hybrid-Modelle bei Volkswagen eingeführt. Eigentlich sollte GTX das neue Branding für Elektroautos werden, aber damit ist VW wohl nicht ganz zufrieden.

Ende 2022 haben wir daher erfahren, dass Volkswagen das GTI-Branding mit in die vollelektrische Zukunft nehmen möchte und passend wurde jetzt ein Eintrag beim Patentamt gefunden, der auf das erste GTI-Elektroauto von Volkswagen hindeutet:

Das I wird also vermutlich einfach durch einen Blitz ersetzt, damit man erkennt, dass das kein Verbrenner ist. Warum? Weiß ich nicht, ergibt für mich keinen Sinn. Und was unterscheidet dann am Ende einen elektrischen GTI von einem GTX?

GTI: Eine beliebte VW-Marke mit Fans

Volkswagen hat betont, dass VW wieder eine Marke werden soll, die Menschen „lieben“ und ich vermute einfach mal, dass Thomas Schäfer der Meinung ist, dass die Menschen die GTI-Modelle lieben (ist auch so) und man das jetzt nutzen kann.

Ich vermute aber, dass wir das GTI-Logo nicht auf den ID-Modellen sehen werden, denn Volkswagen plant einen elektrischen Golf und einen elektrischen Tiguan, da würde ich mit diesem Schritt rechnen. In meinen Augen wäre GTE die beste Lösung und ich hätte das bei Volkswagen einfach für Hybride und Elektroautos genutzt.

