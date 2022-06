Volkswagen will Auto-Chips mitentwickeln

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Volkswagen verraten, dass man eigene Chips entwickeln möchte. Doch seit dem hat sich die Strategie ein bisschen geändert, denn Volkswagen ist ein Jahr später einen Deal mit Qualcomm eingegangen.

Volkswagen setzt auf Partnerschaften

Laut Klaus Hofmockel (Hardware-Entwicklungsmanager bei Cariad) geht es jetzt „weniger um ein komplett eigenes Chipdesign“ für die VW-Marken, man möchte lieber mit Unternehmen zusammenarbeiten, die diesen Bereich beherrschen.

Bei Qualcomm greift man daher „zunächst auf bestehende Chipdesigns“ zurück, später soll jedoch „die Entwicklung maßgefertigter Chips stärker im Vordergrund stehen“. Entscheidend für die Zukunft sei vor allem die Versorgungssicherheit.

Die VW-Sparte Cariad will also keine eigenen Chips entwickeln, sondern vielmehr „High-Performance-Halbleiter bis in die Tiefe verstehen“ und das zusammen mit Qualcomm angehen, wo man „rund fünf Jahre im Voraus“ Zusagen machen muss.

Das Auto der Zukunft ist für Volkswagen „ein High-Performance-Computer auf Rädern“ und dafür benötigt man „eine enorm hohe Rechenleistung bei gleichzeitig möglichst niedrigem Stromverbrauch“. Würde man die Entwicklung der Chips jetzt alleine angehen, würde man bei Null starten, und das kann sich VW nicht leisten.

