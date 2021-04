Voltswagen: Volkswagen muss sich jetzt der Börsenaufsicht stellen

Volkswagen wollte sich in diesem Jahr einen Aprilscherz erlauben, es aber so aussehen lassen, als ob es keiner ist. Die meisten von euch werden es sicher vor ein paar Wochen mitbekommen haben: Aus Volkswagen sollte Voltswagen werden.

Volkswagen: Börsenaufsicht untersucht den „Scherz“

Die Information tauchte bereits zwei Tage vor dem 1. April auf und wurde dann von offizieller Seite auch als geplante Namensänderung in den USA bestätigt. Hinzu kam dann noch eine Pressemitteilung am 30. März. Dann begann das Chaos.

Viele waren weiterhin kritisch, was ich verstehen kann, aber wenn die PR-Abteilung von einem Unternehmen das bestätigt, dann darf man wirklich die Frage stellen: Ist das noch ein Aprilscherz? Oder geht das nicht doch über einen Scherz hinaus.

Die Aktion kam bei der einen Hälfte gut, bei der anderen schlecht an. Ich fand sie peinlich. Als Aprilscherz wäre sie lustig gewesen, aber die Art und Weise, wie man das kommuniziert hat, war falsch. Und man hat damit den Aktienkurs beeinflusst.

Daher könnte die Voltswagen-Aktion nun Konsequenzen haben, denn wie der Spiegel berichtet, wird die US-Börsenaufsicht (SEC) die Aktion prüfen. Vor allem in den USA kam dieser „Scherz“ nämlich nicht gut an und so ziemlich alle US-Medien haben Volkswagen abgestraft. Laut Spiegel sieht das auch Volkswagen so.

Intern wird die Aktion mittlerweile als „Fehlschlag“ eingestuft, der Glaubwürdigkeit gekostet hat. Außerdem wurden wohl auch interne Konzernrichtlinien verletzt. Von offizieller Seite gab Volkswagen an, dass man nie den Aktienkurs beeinflussen, sondern nur den neuen VW ID.4 vermarkten wollte, der nun weltweit startet.

Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt ernste Konsequenzen haben wird, aber für die Marketingabteilung in den USA ist das alles suboptimal. Da hat man sich gerade vom Dieselskandal erholt und muss sich jetzt damit herumschlagen. In den USA wird das nicht als Scherz, sondern von vielen Medien als Fake-Aktion bezeichnet.

