Von Arbeit bis Entspannung: Die neuen Hisense TV-Modelle der A5KQ-Serie sind multifunktional

Die neuen TV-Modelle der A5KQ-Serie von Hisense eignen sich aufgrund ihrer platzsparenden Eigenschaften und der Möglichkeit, sie auf dem Schreibtisch zu nutzen, vor allem für das Home-Office.

Mit (nur) Full-HD-Auflösung und Quantum-Dot-Technologie sind die Geräte eher in der Mittelklasse angesiedelt. Sie heben sich allerdings mit einem Feature ab: Die Standfüße des Fernsehers sind so konzipiert, dass sie in verschiedenen Positionen angebracht werden können und eine Neigung von bis zu 8 Grad ermöglichen, was laut Hisense ein entspanntes Arbeiten am Schreibtisch erleichtern soll. Der Fernseher kann daher auch als Monitor zum Anschluss eines Laptops verwendet werden.

Neben der Möglichkeit, am Schreibtisch zu arbeiten, bietet der Hisense TV auch Unterhaltungsmöglichkeiten. Es gibt einen speziellen Spielmodus, der es ermöglichen soll, schnelle Bewegungen ohne Verzögerung auszuführen. Der Fernseher verfügt über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U6 und einen integrierten Webbrowser für den Zugang zum Internet. Über VIDAA Free kann auch auf kostenlose Inhalte zugegriffen werden.

Die A5KQ-Serie ist ab sofort im Handel erhältlich und umfasst Modelle mit 32 und 40 Zoll Bildschirmdiagonale. Der 32A5KQ hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 399 Euro, der 40A5KQ kostet 499 Euro. Bereits jetzt sind die neuen 2023er-Modelle günstiger zu bekommen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->