VTech schluckt Gigaset

Die VTech Holdings Limited, ein Anbieter von e-Learning-Produkten und der nach eigenen Angaben größte Hersteller von Telefonen für Privatkunden in den USA, plant die Übernahme der Vermögenswerte der Gigaset Communications GmbH.

Die Übernahme soll VTech dabei helfen, seine Position bei Schnurlostelefonen für Privatkunden zu stärken, seine Vertriebskanäle weltweit auszubauen und seine Produktionspräsenz in Europa zu intensivieren. Die Übernahme wird voraussichtlich am 2. April 2024 abgeschlossen sein, heißt es in der Pressemeldung.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung der im Kaufvertrag festgelegten Vollzugsbedingungen, wobei VTech die Akquisition aus eigenen Mitteln finanzieren will.

Das Amtsgericht Münster hatte kürzlich das Regelinsolvenzverfahren über die Gigaset AG eröffnet, nachdem der Telefonhersteller im September Insolvenzantrag gestellt und Zahlungsunfähigkeit angemeldet hatte.

