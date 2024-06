VW Golf und mehr: Volkswagen plant nächste Elektroauto-Generation

Herbert Diess träumte von einer Einheits-Plattform für die Elektroautos innerhalb der Volkswagen AG und die SSP-Plattform (Scalable Systems Platform) blieb auch nach seinem Abgang erhalten. Doch der Start wurde nach hinten verschoben.

Eigentlich wollte man schon 2026 ein Vorzeigemodell (Trinity) bei VW auf den Markt bringen, doch diesen Plan kassierte der Nachfolger (Thomas Schäfer) ein. Es wird einen SUV statt einer Limousine geben und die SSP-Plattform kommt später.

Volkswagen peilt 2028 bei SSP-Plattform an

Von offizieller Seite sprach Volkswagen in den letzten Jahren nur noch von „Ende des Jahrzehnts“, doch mittlerweile heißt es „voraussichtlich“ 2028. Das zeigen laut Handelsblatt auch interne Dokumente von VW, in denen dieses Jahr zu sehen ist.

Die SSP-Plattform soll eine einheitliche Struktur für alle Marken bieten, sie soll die Standards für autonomes Fahren (Level 4) mitbringen, man möchte die Kosten der Produktion senken und es wird endlich der Schritt zu einer 800 Volt-Technologie.

Mit der SSP-Plattform werden wir dann auch Modelle wie einen elektrischen Golf bekommen, einen Verbrenner sehen wir bei der nächsten Generation nicht mehr. Doch die konkrete Roadmap für die SSP-Plattform hat VW noch nicht genannt.

MEB-Plattform bekommt bald ein Upgrade

Bis 2028 müssen also noch MEB und PPE ausreichen, was bei MEB kritisch wäre, daher arbeitet man an einer Plus-Version für die Übergangsphase. Und mit Blick auf SSP: Es wird nicht nur eine einzige Plattform geben, denn für Marken wie Porsche oder Lamborghini arbeitet der Konzern bereits an einer passenden Sport-Version.

Doch bis es richtig losgeht, dauert es eben noch gute vier Jahre, vielleicht sogar fünf, bis die Serienfahrzeuge bei den Kunden stehen. Das ist eine halbe Ewigkeit.

