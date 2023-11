VW Golf: Volkswagen spricht über die Zukunft als Elektroauto

Volkswagen spricht immer häufiger über die Zukunft des VW Golfs als Elektroauto und Thomas Schäfer sprach diesen Schritt erst diese Woche in einem Gespräch mit der „Auto, Motor und Sport“ an. Doch wie steht es um den VW ID.3, wenn der Golf in ein paar Jahren (er dürfte 2027 als Elektroauto kommen) rein elektrisch ist?

Die Aussage, dass eine „Namenskombination ID.Golf“ denkbar wäre, sorgte schnell für erste Aussagen, dass der VW ID.3 dann eingestellt wird. Das sei nicht so, denn „entgegen anderslautenden Medienberichte wird Volkswagen den VW ID.3 nicht einstellen“. Allerdings lässt sich Volkswagen hier doch eine kleine Hintertür offen.

Die Zukunft des VW ID.3 ist noch offen

In einem Statement, welches die „Auto Bild“ heute bekommen hat, heißt es: „Das bedeutet aber nicht, dass ein elektrischer Golf den ID.3 zwingend ersetzt“. Da ist ein Wort wichtig: zwingend. Also ja, der VW ID.3 bleibt, immerhin kommt der VW Golf erst in ein paar Jahren als Elektroauto auf den Markt, aber sicher ist nichts.

Thomas Schäfer und Volkswagen halten sich doch sehr mit einer wirklich klaren Aussage zurück, denn erst vor wenigen Wochen sprach man davon, als es erneut um den Elektro-Golf ging, dass ein VW ID.3 „nicht unbedingt“ benötigt wird. VW habe „aktuell vieles doppelt im Portfolio“ und möchte in nächster Zeit ausmisten.

2024 ist ein großes Jahr für den VW ID.3

Spekulation: Volkswagen hat in diesem Jahr ein Facelift des VW ID.3 auf den Markt gebracht und 2024 folgen der VW ID.3 GTX und eine neue Version, die auch neue Technik mitbringt, denn das optische Facelift wurde vorgezogen. Vor dem VW ID.3 steht also ein großes Jahr, da sind Berichte über das Ende nicht gut für Marketing.

Volkswagen blickt aber auch auf ein Problem mit der Nachfrage des VW ID.3 und daher dürfte die Sache sehr simpel sein: Falls sich der VW ID.3 verkauft, dann wird er im Portfolio bleiben und falls nicht, dann nicht. Und wenn sich VW ID.3 und VW Golf (als Elektroauto) ab 2027 beide gut verkaufen, dann bleiben beide erhalten.

Sicher ist nur, dass wir einen elektrischen VW Golf in Zukunft bekommen und der VW ID.3 bis dahin das elektrische Pendant zum VW Golf ist. Ich glaube zwar auch nicht, dass es langfristig beide Modelle benötigt, aber eine Sache sollte man sich hier immer bewusst machen: Pläne können sich in dieser Branche immer ändern.

