VW ID.3: Volkswagen plant neues Modell für 2024

Volkswagen liefert seit einigen Wochen den neuen VW ID.3 aus, der in diesem Jahr ein Facelift bekommen hat. Ich durfte diesen bereits testen und habe ihn als halbes Facelift bezeichnet. Das hat auch einen Grund, denn es ist noch viel mehr geplant.

VW ID.3 wird vor Ende 2024 aktualisiert

Die neue Optik wurde von Volkswagen vorgezogen, wie auch der überarbeitete Innenraum. Technisch hat sich allerdings nichts verändert, denn dafür benötigt VW etwas länger. Es ist also ein Facelift in zwei Schritten und 2024 folgt der zweite Teil.

Laut Edison hört man in Wolfsburg, dass der VW ID.3 bis Ende 2024 die neue EU-Norm für Elektroautos (ECE-R100) erfüllen wird. Passend dazu kommt eine neue Software (ID 4.0) und es sei eine „weitere Produktpflege“ für den VW ID.3 geplant.

Es gibt da ein paar Dinge, die schon jetzt offiziell sind und fehlen, wie der ganz neue Elektromotor für die MEB-Plattform. Dieser bringt mehr Leistung mit und ist effizienter.

Aber auch Dinge wie eine automatische Heckklappe, 22 kW für den AC-Anschluss, physische Knöpfe auf dem Lenkrad oder eine beleuchtete Touchleiste unter dem Display fehlen. Die große Version kommt nah an die 60.000 Euro heran und da ist durchaus noch Luft nach oben, wenn man in dieser Preisklasse mitspielen möchte.

Keine Details zum VW ID.3 für 2024

Volkswagen selbst nennt natürlich noch keine Details, es dauert aber auch noch ein Jahr und man möchte die Nachfrage nach dem VW ID.3 nicht negativ beeinflussen.

Ich bin ja mal gespannt, ob wir im kommenden VW ID.3 GTX, der noch in diesem Jahr ansteht, neue Technik sehen werden. Eine Vorschau dürften auch der neue VW ID.4 und VW ID.5 sein, die beiden SUVs bekommen ihr Upgrade zur IAA 2023.

Womit ich eher nicht rechne, jedenfalls nicht in großem Umfang: Ein neues Design. Das wurde wie gesagt vorgezogen und kommt bisher ganz gut an. Sollte das so bleiben, wird Volkswagen vermutlich nicht so viel an der Optik für 2024 ändern.

