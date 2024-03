VW ID.1: Volkswagen geht den nächsten Schritt

Volkswagen „stellt ein Einstiegs-Elektroauto bis 2027 in Aussicht“, so hört man es heute bei Reuters. Der Arbeitstitel lautet „ID.1“, aber es ist laut Thomas Schäfer im Moment noch nicht klar, ob das der finale Name wird. Immerhin dauert es noch.

VW ID.1: Entscheidung steht bald an

Auf einer Präsentation war auch schon ein entsprechendes Modell zu sehen, aber noch komplett ohne Details, denn um diese geht es jetzt. Die Teams arbeiten noch an Vorschlägen und eine Entscheidung folgt dann „in den kommenden Wochen“.

Die finale Entscheidung, in welche Richtung man bei diesem Elektroauto geht, soll definitiv noch in diesem Jahr fallen, so VW-Konzernchef Oliver Blume. Ein VW ID.1 könnte bei ca. 20.000 Euro starten, der VW ID.2 soll bei ca. 25.000 Euro starten.

Volkswagen präsentierte den VW ID.2 vor ziemlich genau einem Jahr erstmals als Konzept, er soll dann 2026 kommen. Da man beim VW ID.1 ein Jahr später anpeilt, wäre also ein Konzept in diesem Jahr möglich. Falls man es vorher zeigen möchte.

VW ID.1: Partnerschaft mit Renault?

Womöglich arbeitet Volkswagen auch mit Renault zusammen, vor ein paar Tagen war von ersten Gesprächen die Rede. Ein Elektroauto für unter 25.000 Euro können die VW-Marken vielleicht noch stemmen, unter 20.000 Euro wird sehr schwierig.

Ich bin mal gespannt, was uns bei einem VW ID.1 (oder wie auch immer er am Ende heißen wird) erwartet, denn mit dem VW ID.2 konnte man mich mehr abholen, als mit dem VW ID.3. Das Problem ist eben nur, dass es noch sehr viele Jahre dauert.

Volkswagen entschied sich gegen Verbrenner-Umbauten und auch für das Aus des elektrischen VW Up, was vielleicht ein Fehler war. Ja, das ist kein Auto mit einer hohen Gewinnmarge, aber in dieser Klasse fehlt dem Konzern eben ein Elektroauto.

