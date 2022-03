VW ID 3.0: Die neue Volkswagen-Software im ersten Test

Volkswagen hat vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass man Version 3.0 der ID-Software fertiggestellt hat und jetzt verteilt. Wobei verteilen übertrieben wäre, denn es kommen erst die neu gebauten Elektroautos und dann Bestandsfahrzeuge dran.

Außerdem müssen die aktuellen ID-Modelle in die Werkstatt, obwohl sie schon OTA-Updates beherrschen. Den Grund hat selbst Nextmove noch nicht genannt (es gibt einen), aber dort konnte man die neue ID-Version bereits im Alltag testen.

Stefan hat einen VW ID.4 GTX mit Version 3.0 der Software bekommen und zeigt, was neu ist und was Volkswagen optimiert hat. Und ja, so langsam wird das was mit der Software. Hätte aber natürlich bei der Auslieferung schon so sein dürfen.

