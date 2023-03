VW ID.2: Diese zwei neuen Versionen hat Volkswagen noch geplant

Wir haben schon häufiger gehört, dass Volkswagen große Pläne mit dem VW ID.2 hat und im Rahmen der gestrigen Ankündigung wurden diese teilweise bestätigt.

Volkswagen hat gestern den VW ID 2all gezeigt, der die Grundlage für den VW ID.2 ab 2025 sein wird. Doch es wird noch mehr kommen, denn Edison war beim Event in Hamburg vor Ort und hat gehört, dass eine SUV-Version kommen wird. Kurz nach dem VW ID.2 könnten wir also den VW ID.2 X sehen. Und noch ein Modell kommt.

VW ID.2 GTX offiziell bestätigt

Vor Ort hat Kai Grünitz von VW eine „obersportliche Variante“ betätigt, für die man „dann aber noch ein bisschen Zeit“ benötigt. Ein VW ID.2 GTX (oder vielleicht sogar ein VW ID.2 GTI) kommt also. X- und GTX-Version dürften aber erst 2026 anstehen.

Volkswagen möchte wieder eine echte „Love Brand“ werden und der VW ID.2 sei in der „Projektlandschaft ein wichtiger Meilenstein“. Nur schade, dass der Motor auf die Vorderachse gewandert ist, bei einer GTX-Version hätte ich den lieber hinten. Es deutet sich nämlich an, dass die kompakten ID-Modelle keinen Dual-Motor haben.

Doch das dauert noch und bevor wir uns mit einem VW ID.2 GTX beschäftigen, steht im zweiten Halbjahr 2023 ein anderes GTX-Modell an, was auch nicht so groß ist, der VW ID.3 GTX (der VW ID Buzz GTX soll übrigens auch noch 2023 kommen).

