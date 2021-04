VW Polo: Volkswagen hat keine Elektro-Pläne

Volkswagen hat diese Woche wie erwartet einen neuen Polo präsentiert, der sich optisch am neuen Golf orientiert, ein neues Infotainmentsystem und hier und da ein paar Extras spendiert bekommt. Die übliche Modellpflege. Doch ich war auf eine andere Sache bei der Ankündigung gespannt, die aber nicht eingetreten ist.

VW Polo wird nicht elektrisch

Mit der Ankündigung sprach Volkswagen auch davon „die Angebotsstruktur des Bestsellers“ zu überarbeiten. Nun, damit war keine Elektrifizierung gemeint. Wie man bei Autocar berichtet, hat Volkswagen auch bestätigt, dass beim VW Polo weiterhin kein elektrischer Antrieb (also auch kein Plug-In-Hybrid) geplant sein.

-->

Mit einem elektrischen Polo hat niemand gerechnet, aber irgendwas in diese Richtung hätte man durchaus machen können. Volkswagen nennt das ID-Lineup, aber das besteht nur aus dem größeren VW ID.3 (Golf-Klasse) und dem noch größeren VW ID.4. Und selbst den Up gab es ja sogar schon rein elektrisch.

Der VW Polo steht da aber aktuell nicht im Fokus von Volkswagen, denn ein VW ID.2 wird wohl auch erst 2025 kommen. Es wundert einen eben auch, weil VW beim Golf 8 auf ein so großes Portfolio an Hybrid-Modellen setzt und selbst den GTE so attraktiv gemacht hat, dass er jetzt sogar direkt mit dem GTI mithalten kann.

Wer jedoch ein Auto in der Polo-Größe sucht und elektrisch fahren möchte, der ist bei Volkswagen falsch. Vielleicht eine verpasste Chance von Volkswagen, denn der Renault Zoe war auch 2020 die Nummer 1 in Deutschland (und anderen Ländern) und in Wolfsburg hat man leider weiterhin keine elektrische Antwort parat.

Audi A6 e-tron als Konzept vorgestellt Audi hat heute im Rahmen der Auto Shanghai den A6 e-tron vorgestellt, bisher aber noch als Konzept. Es handelt sich um einen Oberklasse-Sportback, der die ganz neue Premium Platform Electric (PPE) nutzt und 2022 kommen soll. Es handelt sich hier…19. April 2021 JETZT LESEN →

-->