The Walking Dead: Finale Staffel direkt zum Start bei Disney+

The Walking Dead geht nach vielen Jahren zu Ende und die 11. und letzte Staffel der Serie steht an. Im Rahmen der Comic-Con gab es jetzt einen ausführlichen Trailer zu sehen, der auf die neue Staffel am 22. August einstimmen soll.

The Walking Dead: Finale bei Disney+

Fans der Serie werden die letzte Staffel der Serie direkt bei Disney+ sehen können, sofern man ein Abo für den Dienst besitzt. Unser Leser Sascha hat uns nämlich darauf hingewiesen (Danke dafür), dass diese in der App beworben wird.

Ab dem 23. August 2021 (Zeitverschiebung) geht es also auch bei uns los, in den August-Highlights für Disney+ wurde das vor ein paar Tagen noch verschwiegen. Vermutlich wollte Disney (denen Fox gehört) die Comic-Con abwarten.

Die ersten 10 Staffeln von The Walking Dead sind übrigens auch bei Disney+ im Abo enthalten, falls ihr noch nicht auf dem aktuellen Stand seid. Ich war irgendwann bei Staffel 7 oder so raus, muss aber als Leser der Comics (die schon 2019 endeten) sagen, dass mich das Serienfinale jetzt doch irgendwie interessiert.

