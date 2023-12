Warner und Paramount könnten einen großen Streamingdienst planen

Glaubt man einem Bericht von Axios, dann haben sich die Chefs von Warner Bros. Discovery und Paramount Global am Dienstag hinter verschlossenen Türen in New York getroffen und eine mögliche Fusion der beiden Unternehmen besprochen.

Alle Inhalte in einem Streamingdienst

Das Treffen dauerte mehrere Stunden und es wurde diskutiert, ob und wie man Max und Paramount+ kombinieren könnte, um einen besseren und größeren Dienst im Streamingmarkt anbieten zu können. Eine Übernahme von Paramount könnte auch eine Option sein, da das Unternehmen in Schulden schwimmt und Probleme hat.

Wichtig an dieser Stelle: Es gibt noch keinen Deal, das sind erste Gespräche, um einen solchen zu prüfen. Bei Warner hat man aber angeblich schon die Bänker informiert, die jetzt einen entsprechenden Deal prüfen und durchrechnen sollen.

Was bedeutet das für uns? Die Inhalte von Warner sind größtenteils bei Sky/WOW, doch Paramount+ ist als Dienst in Deutschland verfügbar. Langfristig könnten die Inhalte bei Sky/WOW verschwinden, was sowieso irgendwann geplant ist, und wir bekommen einen Streamingdienst mit allen Inhalten. Fände ich jetzt gar nicht mal schlecht.

