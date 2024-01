Warum Toyota nicht voll auf Elektroautos setzt

Toyota ist die weltweite Nummer 1 bei Verkaufszahlen, aber bei Elektroautos noch nicht einmal in den Top 10 vertreten. Die Marke hat den Anschluss verpasst. Doch warum ist das so? Eine Aussage von Akio Toyoda, alter Toyota-CEO, erklärt es.

Toyota glaubt(e) nicht an Elektroautos

Er hat in einem Interview betont, dass er nicht an 100 Prozent bei Elektroautos in Zukunft glaubt. Der Anteil wird langfristig eher bei 30 Prozent liegen, der Rest teilt sich auf Hybrid-Modelle, Wasserstoff und weiterhin klassische Verbrenner auf.

Es gibt zwar schon Länder wie Norwegen, die das Gegenteil beweisen und auch in Ländern wie China hat man bereits die 20 Prozent geknackt, aber das erklärt eben, warum Toyota hier abgehängt ist. Und daher auch nur diese Aussage treffen kann.

Selbst wenn man daran glaubt, dass es irgendwann fast 100 Prozent werden, so kann man das nicht öffentlich sagen, sonst würden sich viele fragen, ob Toyota eine Zukunft hat. Ich denke, dass diese Zukunft tatsächlich schwierig für Toyota wird.

Toyota mit der alten Nokia-Denkweise

Das Unternehmen schließt günstige Elektroautos aus, wirbt nur mit Prognosen und zeigt kaum neue Serienmodelle und hat eher „besondere“ Ideen. Toyota hat sogar ein Elektroauto, aber das ist in Zulassungsstatistiken nicht wirklich oft zu sehen.

Die Zukunft kann keiner vorhersagen, da kann man nur spekulieren. Ich würde mein Geld aber nicht auf Toyota setzen. Selbst wenn Toyota jetzt aufholt, und der neue CEO ist durchaus offener, dann rennt die Konkurrenz der Marke gerade davon.

Vielleicht täusche ich mich auch und der Ansatz von Toyota ist genau der richtige Weg, aber Verbrenner werden bald in vielen Gebieten verboten und Wasserstoff ist ein rares und unglaublich teures Gut. Ich muss bei Toyota eher an Nokia denken.

Tesla plant günstiges Elektroauto für „Mitte 2025“ Tesla sprach in den letzten Jahren gerne über ein kompakteres und günstigeres Elektroauto, welches sich unter dem Model 3 einordnen soll. Es wird nicht Model 2 heißen, das hat Elon […]24. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->